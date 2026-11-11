한솔제지 장항공장서 또 끼임 사망 사고…중대재해법 수사 중 '날벼락'

롤지 이탈로 기계 끼여…협력사 직원 숨져

한경록 대표 수사 중 재발…사법 리스크 고조

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 한솔제지 장항공장에서 협력사 직원이 작업 중 사망하는 중대재해가 발생했다. 지난해 신탄진공장 사망 사고로 대표이사가 검찰 수사를 받는 상황에서 또다시 인명 사고가 발생함에 따라 경영진의 안전관리 책임론과 실적 타격이 불가피할 전망이다.

11일 제지업계에 따르면 전일(10일) 오후 7시 20분경 충남 서천군 한솔제지 장항공장 감열동 슬리터 공정에서 협력업체 직원 A씨가 사망하는 사고가 발생했다. A씨는 작업 중 롤지가 이탈하면서 기계에 끼여 숨진 것으로 알려졌다.

한솔제지 CI [사진=한솔제지]

사고 직후 경찰과 고용노동부 등 관계 기관은 현장에 출동해 정밀 조사를 벌이고 있으며, 정확한 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 파악하고 있다.

이번 사고는 한솔제지 경영진에게 상당한 악재로 작용할 것으로 보인다. 한경록 한솔제지 대표는 이미 지난해 신탄진공장에서 발생한 근로자 사망 사고와 관련해 중대재해처벌법 위반 혐의로 검찰 수사를 받고 있다. 검찰 리스크가 해소되지 않은 상황에서 또다시 중대재해가 터지면서 법적 책임을 피하기 어려워졌다는 관측이다.

더구나 사고가 발생한 장항공장은 과거에도 유사한 인명 사고가 있었던 곳이다. 지난 2019년 4월에도 계열사 소속 20대 근로자가 완제품 운반 설비를 홀로 점검하던 중 기계에 끼여 목숨을 잃은 바 있다.

잇따른 재해는 실적에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 한솔제지는 사고 직후 장항공장 내 일부 생산라인의 가동을 전면 중단했다. 당초 고용노동부로부터 일부 공정의 지게차 작업에 대한 부분 작업중지 명령을 받았으나, 후속 공정 진행이 불가능해지면서 실질적으로 전체 생산이 차단돼 임시 가동 중단을 결정했다.

이번에 가동이 중단된 공정 관련 매출액은 약 2717억원 규모로, 지난해 한솔제지 전체 매출액(2조2900억원)의 11.87%에 달한다. 가동 중단 기간에 따라 실제 매출 손실 규모는 달라지겠지만, 생산 차질에 따른 단기적 여파는 피하기 어려울 것으로 보인다.

한솔제지 관계자는 "현재 사고 원인을 수습하고 있으며, 관계 기관의 조사에 성실히 임하겠다"며 "향후 후작업이 가능하여 생산이 재개되는 경우 재공시할 예정"이라고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com