[종합2보] 운암동 아파트 화재로 1명 심정지·13명 중경상

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[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남광주통합특별시 북구 운암동 한 아파트에서 화재가 발생해 1명이 심정지 상태에 빠졌고, 13명이 중·경상을 입었다.

11일 소방에 따르면 이날 오후 6시 33분쯤 북구 운암동 한 아파트 6층에서 화재가 발생했다.

11일 전남광주통합특별시 북구 운암동 한 아파트 화재 현장에서 소방당국이 구조 활동을 펼치고 있다. [사진=독자 제공]

이 불로 70대 남성 경비원이 상층부 계단참에서 심정지 상태로 발견돼 인근 병원으로 옮겨졌다.

경비원은 화재가 발생한 세대를 확인하기 위해 아파트 내부를 살피던 중이 이 같은 변을 당한 것으로 전해졌다.

중상자는 경비원을 포함해 총 3명이며, 이 중 1명은 의식 저하 상태인 것으로 파악됐다.

나머지 11명은 연기 흡입으로 가벼운 부상을 입거나 어지러움증을 호소해 병원으로 이송됐다.

소방에 의한 구조 인원은 27명이고 자력으로 대피한 사람은 7명이다.

불은 6층 한 세대를 전부 태우고 7~21층 외벽으로 번졌으며 30여분 만인 오후 7시 30분쯤 완전히 진압됐다.

발화 지점인 6층 세대 내에는 40대 남성과 60대 여성이 거주하고 있었다.

현장에는 소방인력 88명과 장비 26대가 동원됐다.

소방당국은 재산 피해 규모와 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

불이 난 아파트는 지하 1층~21층, 연면적 9357㎡ 규모다.

bless4ya@newspim.com