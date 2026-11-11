[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...AI 투자 우려 완화에 반도체주 강세

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[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 11일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 일제히 상승하고 있다.

인공지능(AI) 클라우드 기업 코어위브가 시장 예상을 웃도는 분기 실적과 낙관적인 성장 전망을 발표하면서 AI 인프라 투자에 대한 우려가 일부 완화된 영향이다. 전날 미국의 예상보다 높은 소비자물가 상승률에 따른 금리 인상 우려에도 최근 급락한 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되고 있다.

엔비디아는 젠슨 황 최고경영자(CEO)를 둘러싼 중국 정보기관 관련 의혹으로 이틀 연속 급락한 뒤 반등하고 있다. 마벨테크놀로지와 마이크론테크놀로지, AMD, 인텔 등 주요 반도체주도 강세를 보이고 있다.

세계 최대 반도체 위탁생산업체 TSMC는 앤트로픽과 오픈AI에 최대 10억달러를 투자하는 방안을 승인한 가운데 대만 증시에서 4.8% 상승 마감했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 서울 중구 신라호텔에서 열린 '엔비디아 코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석해 스피치를 하고 있다. 2026.06.08 yeawon2@newspim.com

◆ 엔비디아 반등…젠슨 황 CEO 관련 의혹에도 저가 매수

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 4% 상승하고 있다. 젠슨 황 CEO와 중국 정보기관의 스파이로 의심받는 여성 사업가의 관계를 둘러싼 의혹으로 최근 이틀 연속 급락한 이후 반등하는 모습이다.

엔비디아는 전날 5.5% 하락하는 등 최근 두 거래일 동안 시가총액이 약 4800억달러 감소했다. 황 CEO를 둘러싼 의혹이 불거지면서 투자심리가 악화됐지만, 실제 기밀 유출이나 정보기관 연계 여부는 확인되지 않았다.

이날은 코어위브의 실적 호조로 AI 인프라 수요에 대한 기대가 되살아나면서 저가 매수세가 유입되고 있다.

◆ 마벨·마이크론 급등…AI 인프라 수요 기대 회복

마벨테크놀로지(MRVL)와 마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 각각 약 7% 상승하고 있다. AMD(AMD)와 인텔(INTC)도 각각 5% 안팎 올랐으며, 브로드컴(AVGO) 역시 강세를 보이고 있다.

AI 클라우드 기업 코어위브가 시장 예상을 웃도는 실적을 발표한 것이 호재로 작용했다. 코어위브의 3분기 매출은 전년 동기 대비 168% 급증한 36억6000만달러로, 시장 예상치인 35억5000만달러를 웃돌았다.

회사는 올해 연간 매출 전망치를 130억~133억달러로 높이고, 2028년 상반기 조정 기준 흑자 전환을 예상했다.

대규모 데이터센터 투자에 따른 수익성 우려가 일부 완화되면서 AI 가속기와 고대역폭메모리(HBM), 데이터센터 네트워크용 반도체 관련주 전반으로 매수세가 확산되고 있다.

◆ TSMC, 앤트로픽·오픈AI에 10억달러 투자…뉴욕 프리마켓도 강세

세계 최대 반도체 위탁생산업체 TSMC(TSM)는 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 약 5% 상승하고 있다. 대만 증시에서는 4.8% 오른 2395대만달러에 거래를 마쳤다.

TSMC 이사회는 AI 기업 앤트로픽과 오픈AI에 각각 최대 5억달러씩, 총 10억달러를 투자하는 방안을 승인했다. 앤트로픽 주식은 기업공개(IPO) 공모가로, 오픈AI 주식은 우선주 형태로 매입할 계획이다.

TSMC는 AI 반도체 수요가 견조하게 이어지는 가운데 첨단 반도체 생산과 패키징 시설 확대에도 투자를 늘리고 있다. 회사는 올해 매출이 전년 대비 약 44% 증가할 것으로 전망하고 있다.

◆ 반도체 장비주도 동반 상승…AI 투자심리 개선

반도체 장비업체 램리서치(LRCX)와 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)는 개장 전 거래에서 각각 5% 안팎 상승하고 있다. 네덜란드 반도체 장비업체 ASML도 3% 가까이 오르고 있다.

AI 데이터센터 투자 확대에 대한 기대가 회복되면서 반도체 제조 장비 관련 기업들에도 매수세가 유입되고 있다.

◆ 美 금리 인상 우려 지속…12월 인상 가능성 사실상 확실시

반도체주가 반등하고 있지만 미국의 금리 인상 우려는 여전하다. 전날 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.4% 상승해 시장 예상치인 0.3%를 웃돌았다. 근원 CPI도 0.3% 올라 예상치인 0.2%를 상회했다.

CME그룹의 페드워치에 따르면 시장은 연방준비제도(Fed·연준)가 12월 기준금리를 인상할 가능성을 사실상 확실시하고 있다. 0.5%포인트 인상 가능성도 약 11.5% 반영하고 있다.

다만 이날은 코어위브의 실적 호조가 AI 투자 수익성에 대한 우려를 일부 누그러뜨리면서 금리 부담보다 기술주 반등 기대가 시장에 더 크게 작용하는 모습이다.

koinwon@newspim.com