남도장터 '할인 장사'에 농가소득은 뒷전

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김명우 전남광주시의원 행감서 "명절 할인행사 의존·회원 수 중심 성과관리" 지적

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 남도장터의 할인행사 중심 판매방식과 회원 수에 치중한 성과관리가 도마에 올랐다. 일시적인 매출 확대보다 농가소득 증대에 초점을 맞춘 운영 개선이 필요하다는 지적이다.

전남광주통합특별시의회 김명우 의원(더불어민주당). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.11 ej7648@newspim.com

12일 전남광주통합특별시의회 김명우 의원(더불어민주당)에 따르면 김 의원은 지난 11일 남도장터 소관 행정사무감사에서 농산물 제값 받기와 안정적인 판로 확보를 위한 판매전략 전환을 촉구했다.

김 의원은 농민들이 우수한 농산물을 생산하고도 판로 확보에 어려움을 겪는 현실을 지적하며 남도장터가 단순 판매 플랫폼을 넘어 홍보와 마케팅까지 지원해야 한다고 강조했다.

특히 보조금을 투입한 50% 수준의 할인행사가 반복되면 소비자들이 할인가를 정상가격으로 받아들여 농산물의 브랜드 가치가 훼손될 수 있다고 우려했다. 명절에 집중된 할인예산도 출하량 증가나 가격 하락 시기에 활용해 수급 안정과 농가소득 향상으로 연결해야 한다고 제안했다.

회원 수 중심의 성과관리에도 문제를 제기했다. 남도장터 회원이 약 94만명에 달하지만 실제 구매고객과 재구매율 및 회원당 구매금액 등을 분석해 실질적인 매출 확대 전략을 수립해야 한다는 것이다.

온라인 판매에 익숙하지 않은 농업인을 대상으로 상품 등록과 가격 관리 및 마케팅 지원을 강화하고 입점업체 교육도 참여 실적보다 판매 역량 향상에 집중할 것을 주문했다.

김 의원은 "남도장터의 성과는 회원 수나 일시적인 매출액이 아니라 농민들의 실질적인 소득 증가로 평가받아야 한다"며 "농민은 생산에 전념하고 남도장터는 안정적인 판로를 책임질 수 있도록 운영체계를 개선해 달라"고 강조했다.

이에 박수인 남도장터 대표이사는 최대 50% 할인은 모든 상품에 일괄 적용하는 것이 아니라 상품별 여건에 따라 차등 적용하고 있으며 할인 비용을 생산자에게 전가하지 않는 구조라고 설명했다.

다만 온라인 할인판매가격과 지역 매장 판매가격의 차이로 소비자 혼란이나 생산자 가격에 대한 불신이 생길 수 있다는 지적에는 공감하며 가격표시와 할인행사 운영방식을 개선하겠다는 입장을 밝혔다.

아울러 남도장터는 정상가격과 행사 할인가격을 명확히 구분하고 취약 품목에 할인 재원을 집중하는 한편 비수기 기획전과 재구매 할인쿠폰 등을 통해 안정적인 판로 확보에 나설 방침이다.

한편 전남광주통합특별시가 운영하는 농축산물 온라인 쇼핑몰 남도장터는 올해 매출 목표 600억 원 가운데 9월 말 기준 497억 원을 기록해 82.9%의 달성률을 보였다.

ej7648@newspim.com