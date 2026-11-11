대전교육청, 초등 6학년 학부모 '자기주도학습 지도' 지원

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 11일 초등 6학년 학부모 155명에게 자기주도학습 특강을 진행했다
- 특강에서 학습 동기와 시간 관리 등 효과적인 공부법과 학부모 역할을 교육했다
- 시교육청은 중학교 적응을 돕는 교육자료를 개발하고 지원을 이어갈 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 초등학교 6학년 학부모를 대상으로 자녀의 자기주도학습 습관 형성과 중학교 진학 준비를 지원했다.
11일 시교육청은 이날 대전교육과학연구원에서 초등학교 6학년 학부모 155명을 대상으로 '2026학년도 혼공교실 학부모 특강'을 열고 자기주도학습 원리와 학습 동기, 시간 관리 등 효과적인 공부 방법과 학부모의 역할을 교육했다고 밝혔다.
이번 특강은 중학교 진학을 앞둔 자녀들이 스스로 공부하는 습관을 기를 수 있도록 가정에서 학부모가 실천할 수 있는 교육적 지원 방법을 공유하기 위해 마련됐다.
강연은 자기주도학습 전문가 신영환 작가가 맡아 '인공지능(AI) 시대, 성공하는 자기주도학습법'을 주제로 자녀의 학습 동기와 주도성을 높이는 실천 방안을 다뤘다.
시교육청은 앞서 올해 상반기 초등학교 6학년 학생들을 대상으로 학교를 찾아가는 '혼공교실'을 운영했다. 학생들이 스스로 공부하는 방법을 익히도록 지원한 데 이어 이번에는 학부모 특강을 통해 가정에서도 자기주도학습이 이어지도록 지원했다.
이와 함께 중학교 진학을 앞둔 학생들의 학교생활과 학습, 정서적 적응을 돕는 교육자료를 개발해 새로운 교육환경에 원활하게 적응할 수 있도록 지원할 계획이다.
오석진 교육감은 "자기주도학습은 학생들이 스스로 배우고 성장하는 데 필요한 중요한 역량"이라며 "학교에서 시작한 배움이 가정에서도 이어지고 학생들이 중학교 진학을 자신 있게 준비할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com