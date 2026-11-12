러·우크라, 대규모 포로 교환 합의… 영토·안전보장 등 핵심 이슈에선 여전히 큰 격차

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이틀간 '아부다비 협상' 마무리… 미측 대표단, 러시아 방문키로

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나와 러시아가 11일(현지시각) 미국의 중재로 아랍에미리트(UAE)에서 1박2일 일정으로 진행한 종전협상에서 대규모 포로 교환에 합의했다. 영토 문제와 전후 안보체제 등 핵심 쟁점에서는 여전히 큰 입장 차를 좁히지 못했다. 다만 참석자들은 협상이 "진전을 보였으며 향후 추가 협상이 열릴 것"이라고 예고했다.

11일(현지시각) 아랍에리리트(UAE) 아부다비에서 재러드 쿠슈너 미국 특사가 미국·우크라이나·러시아 '3자 협상' 결과를 설명하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

우크라이나 측 협상 대표인 루스템 우메로프 대외정보국(SVR) 국장은 협상 종료 후 텔레그램을 통해 "이번 협상의 가장 큰 성과는 대규모 포로 교환에 합의한 것"이라며 "현재 세부 사항과 실제 이행 방안을 조율하고 있다"고 밝혔다.

그는 "국민을 집으로 데려오는 것은 우리의 최우선 과제 가운데 하나"라며 "모든 우크라이나인이 가능한 한 빨리 귀환할 수 있도록 최선을 다하고 있다"고 했다.

러시아 측 대표인 블라디미르 메딘스키 대통령 보좌관도 "또 한 번 대규모 포로 교환에 대한 원칙적인 합의에 도달했다"며 "세부 사항은 곧 발표될 것"이라고 말했다.

러시아 국영 타스(TASS) 통신은 알렉산드르 조린 러시아 장군의 발언을 인용해 "이번 교환은 양측에서 각각 1000명 이상을 풀어주는 역대 최대 규모가 될 것"이라고 보도했다.

우크라이나 현지 매체인 키이우인디펜던트는 "이번 포로 교환은 올해 들어 11번째"라며 "직전 두 차례 교환을 지난 8월에 이뤄졌다"고 말했다.

포로 교환 이외에 전쟁 중단과 영토 확정, 전후 우크라이나의 안전 보장, 유럽의 안보 체제 등에 대해서는 이견을 좁히지 못했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 사위이자 미국 특사인 재러드 쿠슈너는 "현재 양측 사이에는 신뢰가 전혀 없는 것이 현실이며, 전쟁을 겪은 만큼 이는 예상된 일"이라며 "영토 문제도 논의했지만 가장 해결하기 어려운 사안"이라고 말했다.

그는 이어 "일부 분야에서는 절충점을 찾을 수 있는 가능성을 확인했지만 다른 분야는 더 많은 논의가 필요하다"며 "그럼에도 이번 협상은 매우 의미 있는 한 걸음이었다"고 평가했다.

쿠슈너는 자신과 스티브 위트코프 미국 특사가 12일 모스크바를 방문해 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만날 예정이라며 향후 협상에 유럽 국가들이 참여하는 방안을 논의하겠다고 밝혔다.

그는 "이 문제를 해결하려면 유럽이 반드시 협상 테이블에 있어야 한다"며 "푸틴 대통령이 이를 승인해 주기를 기대한다"고 말했다. 또 "유럽이 한 명의 대표를 정해 공동의 입장을 제시한다면 러시아를 설득하는 데도 도움이 될 것"이라고 했다.

반면 메딘스키 보좌관은 유럽 참여에 부정적인 입장을 재확인했다.

그는 "일부 사안에서는 상호 이해에 도달했다"면서도 "유럽연합(EU)이 새로운 제안을 내놓지 않은 상황에서 무엇을 논의할 수 있을지 명확하지 않다"고 말했다. 러시아 대표단은 아부다비에서 유럽 대표들과 접촉하지 않았으며 앞으로도 그럴 계획이 없다고 크렘린궁은 밝혔다.

우크라이나 측도 협상이 쉽지 않았음을 인정했다.

우크라이나 집권당인 '국민의 종' 원내대표인 다비드 아라하미야는 "러시아 대표단은 매우 엄격한 지침을 갖고 협상에 임했다"며 "쉽지 않은 협상이었지만 미국 중재단이 전후 양국의 미래에 초점을 맞추면서 논의를 다시 정상 궤도에 올려놓았다"고 말했다. 그는 "올해 말까지 해결책을 도출하는 데 좋은 동력이 마련됐다"고 했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령도 협상 종료 후 화상으로 결과를 보고받은 뒤 긍정적인 평가를 내놓았다.

그는 "양측은 안보 보장에 대한 입장을 논의했으며 첫 번째 단계는 전쟁을 끝내고 우크라이나에 대한 안전보장을 확보하는 것"이라며 "추가 협상을 위한 기회가 열렸다"고 밝혔다. 그는 또 유럽 국가들이 참여하는 보다 확대된 협상 틀도 논의되고 있다고 밝혔다.

ihjang67@newspim.com