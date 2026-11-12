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[장욱희의 중장년 취업에세이] "사회복지사·요양보호사만 답일까"…중장년 여성, 제2의 직업을 넓혀라

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AI 핵심 요약

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  • 여성 원면 트레이더들이 거래·경영 분야에서 전문성을 넓혀가고 있다.
  • 중장년 여성은 기존 경력을 해외조달·품질관리 등으로 확장할 수 있다.
  • 정부와 기업은 교육을 실제 일자리와 경력 활용으로 연결해야 한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

장욱희 경제사회노동위원회 전문위원(경영학 박사)

최근 국제 원자재 거래 분야에서 여성 전문가들의 활약이 눈길을 끌고 있다. 특히 면화 거래를 전문으로 하는 '원면 트레이더' 분야가 그렇다. 원면 트레이더는 세계 각국의 면화 생산량과 작황, 기후 변화, 국제 시세 등을 살피고 생산자와 구매자 사이에서 거래를 담당하는 전문가다. 어느 나라에서 면화를 구매하고 어떤 시장에 판매할지 판단하며, 계약 조건과 품질, 물량, 운송 일정까지 관리한다. 농업과 제조업, 금융, 국제무역에 대한 이해가 필요한 전문직이다.

대표적인 인물이 Kim Hanna다. 그는 1982년 영국 면화업체 에드워드 T. 로버트슨(Edward T. Robertson & Son Ltd.)에서 비서로 면화업계에 첫발을 내디뎠다. 당시 면화업계에서 여성 관리자는 찾아보기 어려웠다. 실제로 그는 관리직 승진을 요청했을 때 여성 관리자는 없을 것이라는 말을 들었다고 한다.

현장에서 경험을 쌓으며 미국 운영관리자(USA Operations Manager)로 성장했고, 2000년에는 원면 검사 전문기업인 트랜스글로벌 인스펙션(TransGlobal Inspections)을 공동 창업했다. 2023년에는 국제면화협회(ICA) 역사상 최초의 여성 회장으로 선출됐다. 비서로 시작해 면화산업의 전문성을 익히고 국제적인 업계 조직을 이끄는 자리까지 오른 것이다.

글로벌 원자재 기업 루이 드레퓌스 컴퍼니(Louis Dreyfus Company)에서 활동하는 카미유 클루젤(Camille Cluzel)의 경력도 주목할 만하다. 금융학을 전공하고 국제관계 분야 석사학위를 취득한 그는 2014년 입사 후 여러 부서와 국가에서 경험을 쌓았다. 이후 미국에서 중국과 베트남 등 아시아 시장으로 이어지는 원면 실물 거래를 담당하는 트레이더로 성장했다.

2025년 업계 자료에서는 그를 루이 드레퓌스 컴퍼니의 수석 원면 트레이더이자 국제면화협회 산하 Women in Cotton 의장으로 소개하고 있다. 이처럼 전통적으로 남성 중심적이었던 면화산업에서도 여성들이 거래와 경영, 공급망 관리 등 다양한 영역에서 전문성을 쌓으며 활동하고 있다.

장욱희 경사노위 전문위원.

국내에서도 이 분야에 여성들의 활약이 점차 커지고 있다. 젊은 여성들도 원면 트레이더에 도전하며, 최근에는 여성 임원들도 눈에 띈다.

이러한 사례를 접하면 중장년 여성의 재취업에 대해서도 다시 생각하게 된다. 우리가 알고 있는 여성의 일자리는 얼마나 다양할까? 재취업을 준비하는 여성 스스로 자신의 가능성을 특정 직종에 한정하고 있는 것은 아닐까?

"경력이 단절된 지 꽤 오래됐습니다. 다시 일을 시작하고 싶은데, 제가 할 수 있는 일이 무엇인지 잘 모르겠습니다. 주변에서는 사회복지사나 요양보호사, 사무직을 알아보라고 하는데 꼭 그 일만 해야 할까요?"

중장년 여성 구직자들과 상담하다 보면 자주 듣는 이야기다. 자녀 양육과 가족 돌봄 등으로 오랫동안 일을 쉬고 다시 취업을 준비하는 것이 막막하게 느껴진다. 과거에 하던 일을 다시 시작하기에는 공백기가 부담스럽고, 새로운 분야에 도전하려니 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 힘들다.

실제로 중장년 여성의 재취업은 돌봄, 서비스, 행정사무 분야에 집중되는 경향이 있다. 물론 이들 분야도 사회적으로 중요하고 의미 있는 일자리다. 개인의 적성과 경험에 맞는다면 좋은 선택이 될 수 있다. 다만 여성의 경력과 역량을 고려할 때 선택지가 여기에만 머물러야 하는 것은 아니다. 이제는 익숙했던 직종을 넘어 새로운 산업과 직무로 시선을 넓힐 필요가 있다.

그렇다고 중장년 여성이 당장 국제 원면 트레이더와 같은 분야에 도전할 수 있다는 의미는 아니다. 국제 거래 경험과 시장에 대한 이해, 외국어 능력 등 준비해야 할 부분이 많다. 중요한 것은 직업명 자체보다 그 직무를 구성하는 업무와 역량을 살펴보는 것이다. 과거 무역회사나 제조업에서 근무했다면 해외조달, 원자재 구매, 수출입 관리, 품질검사, 공급망 운영 등으로 관심을 넓혀볼 수 있다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 원민경 성평등가족부 장관이 25일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 양성평등 제1전문위원회 전체회의를 주재하며 박수를 치고 있다. 2026.06.25 gdlee@newspim.com

새로운 분야에 도전하는 것만큼이나 재취업 과정에서 마주하는 현실적인 조건도 중요하다. 대기업에서 오랫동안 근무했던 한 여성은 퇴직 후 재취업을 준비하면서 이전 직장과 비슷한 임금과 직급을 제시하는 회사를 찾기가 쉽지 않았다.

결국 눈높이를 낮추어 중소기업에 지원해 새로운 일자리를 얻었지만, 임금은 이전보다 낮아졌다. 그리고 팀원이 다섯 명인 조직에서 직급상 막내가 됐고, 자신보다 나이가 어린 상사의 지시를 받는 것도 처음에는 낯설었다.

새로운 조직의 업무 스타일과 분위기에 적응하는 데는 시간이 필요했다. 처음에는 과거 직장에서 쌓은 경력을 충분히 인정받지 못한다는 생각이 들었다. 이처럼 중장년 여성 구직자에게 임금 하락이나 젊은 상사와 함께 일하는 상황은 결코 가벼운 문제가 아니다. 그렇다고 무조건 눈높이를 낮추라고 말하고 싶지는 않다. 무엇을 조정할 수 있고, 무엇은 지켜야 하는지 먼저 생각해 볼 필요가 있다.

이전 직장의 임금과 직급만을 기준으로 일자리를 찾으면 선택의 폭이 좁아질 수 있다. 반면 실제로 맡게 될 업무, 근무시간, 고용 안정성, 향후 경력개발의 발전 가능성까지 함께 살펴보면 판단이 달라질 수 있다. 중소기업이라고 해서 모두 같은 일자리는 아니다. 자신의 경험을 활용할 수 있는 업무가 있는지, 새로운 역할을 맡아 성장 가능성이 있는지를 확인하는 것이 중요하다.

나이가 어린 상사와 일하는 문제도 마찬가지다. 과거의 직급이나 나이를 앞세우기보다 서로 맡은 역할과 전문성을 인정하는 태도가 필요하다. 중장년 여성의 축적된 업무 경험과 젊은 상사의 새로운 업무방식이 잘 결합된다면 조직에도 큰 도움이 될 수 있다. 기업 역시 중장년 여성의 경력을 단순히 과거의 직급이나 연차로만 평가하기보다는 현재 조직에서 어떤 역할을 할 수 있는지 살펴볼 필요가 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자 = 6일 오전 서울시청 다목적홀에서 개최된 '2025 서울시 4050 중장년 취업박람회'를 찾은 시민들이 일자리를 확인하고 있다. 이번 박람회에는 신한라이프,현대그린푸드, HY한국야쿠르트 등 중장년 채용을 희망하는 30여 개 기업이 참여해 중장년 구직자 450여 명을 채용할 예정이다. 2025.03.06 yym58@newspim.com

그렇다면 중장년 여성 구직자의 경력을 새로운 일과 어떻게 연결할 수 있을까? 무조건 처음부터 다시 시작할 필요는 없다. 무역회사에서 근무했다면 수출입 업무나 해외 거래처 관리 경험을 살려 해외조달과 구매 업무를 알아볼 수 있다. 제조업에서 일했다면 생산관리, 품질관리, 원자재 구매, 공급망 운영 등을 살펴볼 수 있다. 인사나 총무 업무를 담당했다면 인사관리와 조직 운영, 교육 업무로 경험을 확장할 수도 있다. 최근에는 ESG와 공급망 관리, 바이오·헬스케어 분야의 품질관리와 사업운영 등도 관심을 가져볼 만하다. 과거의 경력을 버리고 새로 시작하는 것이 아니라, 기존 경험을 다른 산업에서 활용할 방법을 적극적으로 찾는 것이다.

정부의 여성 재취업 정책도 이러한 변화에 맞춰 확대되고 있다. 2026년 성평등가족부의 직업교육훈련 운영계획에 따르면 전국 159개 여성새로일하기센터에서 과정을 운영하고 있다. AI 기반 UX/UI 콘텐츠 디자인, 소프트웨어 개발, 디지털 헬스케어 서비스 기획 등 고부가가치 분야뿐 아니라 제약바이오 품질관리, 산업안전 전문인력, 조선설계 등 지역 핵심산업 관련 교육과정 등이 있다. 전통적인 취업 지원을 넘어 새로운 산업과 직무에 도전할 수 있도록 교육의 범위를 넓히고 있다는 점은 긍정적이다.

다만 교육과정 확대만으로 충분하지는 않다. 교육과정을 이수했다고 취업이 저절로 되는 것은 아니기 때문이다. 교육과정이 실제 기업의 채용 수요와 연결되는지, 수료 이후 현장에서 일할 기회를 얻을 수 있는지가 중요하다. 인턴십이나 직무 체험을 통해 업무를 미리 경험하고, 취업한 이후에도 직장 적응을 도울 수 있는 지원이 이어져야 한다. 기업도 경력단절 기간이나 나이만으로 여성 구직자의 가능성을 판단해서는 안 된다. 과거 어떤 일을 했고, 그 경험을 새로운 업무에 어떻게 활용할 수 있는지 자세히 살펴볼 필요가 있다.

양주시-서정대, 중장년·여성 취업 지원 업무협약 체결[사진=양주시] 2025.09.16 sinnews7@newspim.com

중장년 여성 구직자들과 상담하다 보면 자신의 경력을 스스로 낮게 평가하는 경우가 종종 있다. 과거에 경험했던 업무가 지금은 노동시장에서 도움이 안 될 거라고 생각한다. 그러나 직장을 떠나 있었다고 해서 그동안 쌓아온 경험까지 사라지는 것은 아니다. 사람을 관리하고, 거래처와 관계를 맺고, 업무를 조정하고, 문제를 해결했던 경험은 다른 산업에서도 충분히 활용될 수 있다.

앞에서 소개한 Kim Hanna의 사례는 여성의 경력이 처음부터 정해진 직종이나 직위에 머물 필요가 없다는 점을 보여준다. 그리고 중소기업에 재취업한 여성의 사례는 새로운 일자리를 얻은 뒤에도 현실적인 조건들을 조정하고 새로운 조직에 적응하는 과정이 필요하다는 점을 시사한다. 두 사례는 서로 다른 이야기지만, 자신의 경험을 바탕으로 새로운 경력을 만들어간다는 점에서 맞닿아 있다.

중장년 여성의 재취업은 과거의 똑같은 자리로 돌아가는 것만을 의미하지 않는다. 때로는 이전과 다른 산업, 다른 직무, 다른 조직에서 두 번째 경력을 시작하는 일이기도 하다. 이제는 익숙한 직종만 바라보기보다 내가 해왔던 일을 다른 분야에서 어떻게 활용할 수 있을지 질문을 바꿔볼 필요가 있다.

여성 구직자는 스스로 가능성을 좁히지 말고, 기업은 이들의 경험을 다시 살펴봐야 한다. 그리고 교육이 실제 일자리로 이어지고 재취업 이후에도 성공적으로 경력을 이어갈 수 있도록 적극적으로 정부 지원도 필요하다. 중장년 여성의 재취업에 있어서 이제는 개인, 기업, 정부가 경력의 가능성을 넓게 바라볼 때다.

*장욱희 박사는 현재 경제사회노동위원회 전문위원으로 활동 중이다. 그는 성균관대학교 산학협력단 교수와 숭실대학교 경영학부 조교수를 역임했으며, (주)커리어파트너 대표이사로 재직했다. 방송 관련 활동도 활발하다. KBS, 한경 TV, EBS, SBS, OtvN 및 MBC, TBS 라디오 등 다수 프로그램에 출연하여 고용 분야, 중장년 재취업 및 창업, 청년 취업 등에 대해 이야기했다. 삼성SDI, 오리온전기, KT, KBS, 한국자산관리공사, 예금보험공사, 서울시설공단, 서울매트로 등 다양한 기업과 기관에서 전직지원컨설팅(Outplacement), 중장년 퇴직관리, 은퇴 설계 프로그램 개발 등의 업무를 수행했다. 또한 대학생 취업 및 창업 교육, 고용노동부, 중소벤처기업부 정책연구를 수행하였으며 공공부문 면접위원으로 활동하고 있다. 그는 '나는 당당하게 다시 출근한다'라는 책을 출간했으며, '아웃플레이스먼트는 효과적인가?'라는 논문을 발표했다. 현재 인사혁신처 정책자문위원회 위원, 경찰청 보건복지정책심의위원회 자문위원으로 활동 중이다.

※ 본 칼럼의 내용은 필자 개인의 의견이며, 경제사회노동위원회의 공식 입장과는 무관합니다.

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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