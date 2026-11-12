[오늘날씨] 한낮 포근하나 미세먼지 '나쁨'

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[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 목요일인 12일은 낮부터 기온이 올라 포근하겠으나 전국 곳곳에서 미세먼지 '나쁨'이 예상된다.

기상청에 따르면 이날 아침까지 기온은 평년과 비슷하겠으며 낮부터는 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 전국 내륙을 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳도 있어 농작물 관리에 유의해야겠다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 서울 아침 기온이 2도까지 떨어진 9일 오전 서울 종로구 광화문역 인근에서 시민들이 발걸음을 옮기고 있다. 2026.11.09 yeawon2@newspim.com

아침 최저기온은 0~8도, 낮 최고기온은 14~21도로 예보됐다.

주요 지역별 최저기온은 ▲서울 6도 ▲인천 7도 ▲수원 5도 ▲춘천 3도 ▲강릉 7도 ▲청주 4도 ▲대전 3도 ▲전주 4도 ▲광주 4도 ▲대구 4도 ▲부산 8도 ▲울산 5도 ▲제주 11도다.

최고기온은 ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 20도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 17도 ▲부산 18도 ▲울산 19도 ▲제주 18도다.

미세먼지 농도는 서울·경기 남부·세종·충북에서 '나쁨', 그 밖의 권역에서는 '좋음'~'보통' 수준을 보이겠다. 다만 인천·경기 북부·강원 영서·대전·충남은 새벽부터 오전 사이 '나쁨' 수준으로 예상된다.

이날까지 달의 인력이 강해 해수면이 높아지는 대조기가 이어진다. 만조 시간대에는 해안가 저지대의 침수 가능성이 있어 주의가 필요하다.

바다의 물결은 동해와 남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다.

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