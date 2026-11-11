세종교육청, 학교운동부 활성화·국립체육영재학교 유치 협력

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시·체육회와 초중고 연계 강화·학생선수 지원 방안 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 =세종시교육청이 시·시체육회와 학교운동부 연계 및 지원을 강화하고 국립체육영재학교 유치를 위한 협력에 나선다.

11일 시교육청에 따르면 전날 '2026학년도 학교운동부 활성화 및 창단지원 태스크포스(TF) 제3차 전체회의'를 열고 학교체육 발전과 학생선수 육성 방안을 모색했다.

세종시교육청이 '2026학년도 학교운동부 활성화 및 창단지원 TF 제3차 전체회의'를 열고 학교체육 발전과 학생선수 육성 방안을 논의했다. [사진=세종시교육청] 2026.11.11 vincent977@newspim.com

이날 회의에선 학교운동부 초·중·고 연계체계 구축과 신규 창단·운영 지원, 훈련시설 개선, 체육지도자 지원 및 국립체육영재학교 유치 방안 등을 중점적으로 논의했다.

특히 국립체육영재학교 유치를 위해 관계기관 간 협력체계를 강화하고 기관별 역할 분담 등 구체적인 추진 방안을 마련하기로 했다.

학생선수들이 상급학교 진학 후에도 운동을 이어갈 수 있도록 현재 운영 중인 11개 종목의 학교운동부 연계 현황을 점검하고, 축구·탁구·펜싱 등을 중심으로 신규 창단 및 연계 확대 방안도 검토했다.

학생선수들이 초등학교에서 중학교, 고등학교로 진학한 뒤에도 운동을 지속할 수 있도록 학교급별 운동부 창단과 연계 운영을 활성화한다는 계획이다.

학교운동부 훈련 여건 개선을 위해 올해 6개 학교의 노후 시설 개선과 훈련장 조성 방안을 논의하고, 축구·검도·펜싱 등 체육지도자 지원이 필요한 종목을 중심으로 시와 시체육회 간 지도자 확보와 지원체계 마련을 위한 협력 방안도 모색했다.

지역 대학과 실업팀을 활용한 진로 연계 방안도 공유했다. 학교에서 운동을 시작한 학생선수들이 상급학교 진학과 지역 체육현장으로 진출할 수 있도록 지역 중심의 체육인재 육성 기반을 확대한다는 취지다.

이날 회의에서는 제55회 전국소년체육대회와 제107회 전국체육대회 참가 성과도 공유했다. 참석자들은 학생선수들의 경기 성과와 학교체육 관계자들의 노고를 돌아보고 향후 학교체육 발전 방향을 논의했다.

강미애 교육감은 "학생선수들이 학교급 전환이나 훈련환경의 제약으로 운동을 중단하지 않도록 체계적인 지원 기반을 마련하겠다"며 "국립체육영재학교 유치 등 전문체육교육 현안도 세종시 및 관계기관과 협력해 적극 추진하겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com