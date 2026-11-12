속초 대포항 '국가 거점어항 조성사업' 최종 평가 1위

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도는 대포항이 해양수산부의 '국가 거점어항 조성사업' 최종 평가에서 전국 11개 신청항 중 최고 점수를 받아 1순위로 선정됐다고 12일 밝혔다.

이번 공모는 지난 7월 해양수산부의 서면 및 현장 평가를 토대로 진행됐으며 대포항과 당진 장고항, 진도 서망항이 1차 예비대상항으로 선발됐다.

대포항 국가 거점어항 조성 기본계획(안) 조감도.[사진=강원특별자치도] 2026.11.11 onemoregive@newspim.com

이후 대포항은 사업계획의 타당성 및 파급효과를 종합적으로 심사받아 최종 평가에서 1위로 선정됐다. 특히 대포항은 올해 관련 예산을 확보해 조속히 설계에 착수할 예정이다.

강원특별자치도는 대포항의 국가 거점어항으로의 도약을 위해 관계부처와 지속적으로 협의해왔다. 도는 대포항의 입지 조건과 역할을 설명하며 평가 기준과 정책 방향을 검토해 거점어항 육성의 필요성을 주장했다.

이번 선정의 배경에는 해양수산국과 속초시 관계자들이 평가에 철저히 대응하고 현장을 활발히 방문한 노력이 있었다.

이번 결과에 따라 대포항에는 총사업비 950억 원이 투입될 예정이다. 주 사업으로는 ▲산지 거점 수산물 유통센터(FPC) 건립 ▲청년 바다마을 조성 ▲저온·친환경 수산물 위판 및 콜드체인 시스템 구축 ▲어선 접안 인프라 확충 및 안전시설 현대화 ▲해양친수공간 및 관광 편의시설 조성 등이 포함된다.

또 청년 바다마을 조성사업이 국가 거점어항 기본계획에 포함되어 100억 원의 예산으로 청년 임대주택과 공동시설을 마련하고, 어업 기술 전수를 통한 일자리 창출에 힘쓸 계획이다.

강원특별자치도는 이번 사업을 통해 대포항이 수산물류와 해양관광이 유기적으로 결합된 동해안의 주요 경제축으로 변모할 것이라고 전했다. 이를 통해 지역 경제에 새로운 가치를 창출하는 해양 복합 거점으로 육성할 방침이다.

우상호 지사는 "대포항이 11개 어항의 경쟁을 뚫고 선정된 것은 강원도의 해양수산 역량이 정부로부터 인정받은 결과"라며, "이번 성과를 토대로 대포항의 혁신과 강원 동해안의 도약을 이끌겠다"고 밝혔다. 이어 "950억 원 규모의 사업을 신속히 진행해 대포항의 산업 경쟁력을 높이고 수산업과 관광의 지속 가능한 발전을 이루겠다"고 강조했다.

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