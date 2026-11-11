동해시, AIDC 인프라 활용 방안 모색

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'가속사회, AIDC 품은 동해시의 미래'를 주제로 포럼 개최

AIDC 본질적 역할과 전략적 방향성 제시

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 '가속사회, AIDC 품은 동해시의 미래'를 주제로 한 포럼을 오는 12일 동해시청소년센터에서 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 포럼은 인공지능(AI)이 산업과 사회 전반의 변화를 가속화하는 시점에서 2.4GW 규모의 AI 데이터센터(AIDC) 인프라를 지역 발전의 기회로 활용하기 위한 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

강원 동해시청 [사진=동해시청]

동해시는 지중선로 공사 주민설명회를 통해 주민 소통을 개선하고 1차 건축허가를 완료하는 등 AIDC 조성을 위해 필요한 기반시설을 점검하며 실무를 빠르게 진행해왔다. 또 캠퍼스 조성 주민설명회도 예정돼 있다.

시는 AIDC를 단순 데이터 처리 시설로 한정짓지 않고 전통 산업의 AI 전환과 도시 인프라 개선을 위한 핵심 요소로 삼아 지역의 성장동력을 발전시켜 나갈 계획이다.

이번 포럼은 동해시와 한림대학교가 공동 주최하고 강원연구원과 강원과총이 주관한다. 이 행사에서는 두 건의 주제 발표와 전문가 지정토론이 진행된다.

주제 발표에서는 가속사회와 AIDC의 정의 및 국내외 사례와 AIDC 내재화를 위한 동해시 전략이 다뤄질 예정이다. 이를 통해 AIDC의 본질적 역할과 동해시의 발전을 위한 전략적 방향성이 제시된다.

지정토론에서는 산업, 학계, 행정 부문 전문가들이 패널로 참석해 AIDC를 통한 지역 산업 경쟁력 강화 및 동해시의 미래 비전을 주제로 활발한 논의가 이어질 것이다.

이정학 동해시장은 "AIDC 인프라가 지역의 성장동력이 되기 위해서는 시설 구축을 넘어 AI를 산업과 도시 전반에 내재화하는 전략이 중요하다"며 "이번 포럼이 동해시의 혁신적인 발전 가능성을 모색하고 주민과의 공감대를 확대하는 의미 있는 자리가 되기를 바란다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com