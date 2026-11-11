고흥군의회, 내년 예산 심사서 재원 배분 점검

AI 핵심 요약beta
- 고흥군의회는 10일 제350회 정례회를 개회했다
- 군의회는 42일간 군정 성과와 주요 현안을 점검한다
- 2027년도 예산안과 조례안 등 일반안건을 심사한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자= 전남광주통합특별시 고흥군의회가 올해 군정 성과와 지역 현안을 점검하고 내년도 예산안 심사를 통해 재원 배분의 적정성과 군정 운영 방향을 살핀다.
고흥군의회는 지난 10일 제350회 제2차정례회를 개회하고 12월 21일까지 42일간의 의정활동에 들어갔다.
이번 정례회에서는 2026년도 군정 주요업무 추진실적 보고와 군정질문 및 2027년도 예산안 심사를 진행하고 각종 조례안과 일반안건을 처리한다.
군의회는 주요업무 추진실적 보고를 통해 정책과 사업의 진행 상황 및 성과를 확인하고 당초 계획에 따른 추진 여부를 점검해 미흡한 부분의 개선 방안을 모색할 계획이다.
군정질문에서는 군수와 관계 공무원을 대상으로 군민 생활과 밀접한 현안과 주요 정책을 살피고 실효성 있는 대안을 제시해 군정에 대한 견제·감시 기능을 강화할 방침이다.
내년도 예산안은 사업의 필요성과 타당성 및 재정 운용의 건전성을 검토하고 복지·안전·농수축산업·지역경제 등 민생 분야에 재원이 우선 배분될 수 있도록 심사할 예정이다.
김민열 의장은 "이번 제2차정례회는 올 한 해 군정의 성과를 되짚어보고 다가오는 새해 고흥의 미래를 준비하는 중요한 회기"라며 "군민의 소중한 세금이 꼭 필요한 곳에 쓰일 수 있도록 예산안을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.
군의회는 현장 중심의 의정활동을 강화해 군민 의견을 반영하고 책임 있는 의회 운영에 힘쓸 방침이다.
chadol999@newspim.com