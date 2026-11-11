고흥군, 우주발사체 제조·발사 연계 거점 육성

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 11일 국가산단과 발사시설을 연계한다고 밝혔다
- 고흥국가산단은 11개 기업과 입주협약을 맺고 조성 중이다
- 고흥군은 제2우주센터 유치와 우주항공특별법 제정을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 우주발사체 국가산업단지와 기존 발사시설을 연계해 연구개발부터 제작·발사까지 이어지는 산업 생태계 구축에 나선다.
군은 나로우주센터와 국가산단 및 민간전용 발사장을 연계해 핵심 부품 제작부터 시험·평가와 조립·발사까지 이어지는 산업기반을 집적할 계획이라고 11일 밝혔다.
봉래면 나로우주센터 인근에 약 152만㎡ 규모로 조성되는 국가산단은 한화에어로스페이스와 이노스페이스 등 11개 기업과 입주협약을 체결했으며 지난 10월 중앙산업단지계획심의위원회 심의를 마쳤다.
군은 국가산단을 기업지원과 기술사업화가 가능한 생산 거점으로 육성하는 한편 차세대발사체와 재사용발사체 시대에 대응할 제2우주센터 유치에도 행정력을 집중하고 있다.
제2우주센터가 고흥에 들어설 경우 기존 발사시설과 연계해 국가 우주발사 역량을 확대하고 민간기업의 발사 수요에 대응할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
군은 사천시와 지난 9일 국회의사당 앞에서 공동 결의대회를 열고 '우주항공복합도시 건설 및 지원에 관한 특별법'의 조속한 제정을 촉구했다.
특별법을 통해 기업 유치와 전문인력 양성 및 정주 여건 개선을 위한 국가 지원 기반을 마련하고 남해안 우주항공산업벨트 구축을 추진할 방침이다.
공영민 고흥군수는 "고흥을 중심으로 대한민국 우주산업의 전주기 생태계를 실현해 나가겠다"며 "지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com