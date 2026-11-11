CGV, 상영관 대관 간소화한 'MY CINEMA' 출시

AI 핵심 요약beta
- CGV가 11일 고객 직접 상영관 예약·결제 서비스 MY CINEMA를 선보였다.
- CGV 앱에서 희망 극장과 날짜를 입력해 상영관을 예약할 수 있게 했다.
- CGV는 전국 34개 상영관에서 시범 운영 후 적용 극장을 확대할 예정이다.
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전국 34개 상영관 시범 운영…향후 적용 극장 확대
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = CGV가 고객이 직접 상영관을 예약하고 결제할 수 있는 대관 서비스 'MY CINEMA'를 선보인다고 11일 밝혔다.
'MY CINEMA'에는 별도 상담 없이 상영관 조회부터 예약·결제까지 진행할 수 있는 '바로 대관 예약' 기능이 도입됐다. 기존에는 대관 신청 후 담당자 확인과 유선 상담 등을 거쳐야 했지만, 앞으로는 고객이 직접 이용 가능한 상영관과 시간대를 확인한 뒤 예약할 수 있다.
CGV 모바일 앱에서 희망 극장과 날짜, 인원 등을 입력하면 예약 가능한 상영관과 시간대를 확인할 수 있다. 이용 희망일로부터 최소 3주의 여유를 두고 예약할 수 있으며 결제가 완료되면 예약이 확정된다.
CGV는 상영관 조회부터 예약·결제까지 전 과정을 자동화한 시스템을 구축하고 전국 34개 상영관에서 시범 운영한다. CGV용산아이파크몰, 영등포타임스퀘어, 왕십리, 압구정, 센텀시티, 제주 등 주요 극장이 포함됐다.
향후 운영 결과와 이용자 반응을 바탕으로 서비스 적용 극장을 전국으로 순차 확대할 예정이다.
'MY CINEMA'에서는 '바로 대관 예약' 외에 '맞춤 대관 문의'와 '단체 티켓 문의'도 제공한다. 기업 행사와 시사회, 강연, 설명회, 발표회 등 목적과 규모에 맞춰 상영관을 이용하려는 경우 온라인으로 신청할 수 있다.
전용 AI 챗봇 '파코니'도 도입했다. 이용 목적에 맞는 서비스를 찾고 대관 관련 이용 정책 등을 확인할 수 있도록 안내한다.
'MY CINEMA'는 CGV 모바일 앱과 홈페이지의 '예매·예약' 내 '단체/대관' 메뉴에서 이용할 수 있다.
taeyi427@newspim.com