해남군, 기후위기 넘어 'AI 농업' 선도

AI 핵심 요약beta
- 해남군은 11일 기후변화대응 포럼과 농업용 로봇 경진대회를 개최했다
- 포럼에는 농업인과 민관산학연 전문가 200여명이 참석해 대응 방안을 논의했다
- 농업용 로봇들은 자율주행과 정밀 농작업 기술을 현장에서 시연했다
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[해남=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 해남군이 기후위기에 대응하고 인공지능(AI)과 로봇 기술을 접목한 미래농업 혁신에 속도를 내고 있다.
해남군은 '제5회 농식품 기후변화대응 포럼'과 '제8회 KSAM 농업용 로봇 경진대회'를 개최했다고 11일 밝혔다.
해남군과 서울대학교 (사)한국농식품생명과학협회 한국농업기계학회가 공동 주최한 행사에는 농업인과 민관산학연 전문가 등 200여명이 참석했다.
포럼에서는 농업 분야 기후변화 적응과 탄소중립 실현을 위한 정책·기술적 대응 방안이 집중 논의됐다. 해남 화원고등학교 학생들도 참여해 미래세대 관점에서 기후위기와 농업의 역할을 모색했다.
경희대 김종민 교수는 '농업AX(인공지능 전환), 우리는 올바른 데이터를 수집하고 있는가'를 주제로 발표했다.
이어 서울대 김락우 교수는 스마트팜 공학 연구를, 강원대 문민규 교수는 밀원수 개화 예측과 데이터베이스 구축 방안을 제시했다. 전북대 김태곤 교수는 공동영농확산지원사업과 연계한 스마트농업 정책 모델을 설명했다.
종합토론에서는 서울대 박영준 기획부학장을 좌장으로 발표자들이 참여해 농업 인공지능 전환과 기후위기 대응을 위한 민관산학 협력 방안을 논의했다.
함께 열린 농업용 로봇 경진대회에서는 자율주행과 정밀 농작업 기술을 탑재한 로봇들이 현장 시연을 펼쳤다. 농촌 인력난 해소와 생산성 향상을 위한 스마트농업 기술의 활용 가능성을 선보였다.
명현관 해남군수는 "이번 포럼과 경진대회를 통해 해남군이 대한민국 농업 기후변화 대응과 첨단 스마트농업의 핵심 거점임을 입증했다"며 "앞으로도 대학 및 전문 연구기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 지속가능한 미래 농업의 선도 모델을 완성해 나가겠다"고 밝혔다.
Khyeon0424@newspim.com