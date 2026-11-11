행복청, 민·관 합동 동절기 건설현장 안전점검

AI 핵심 요약beta
- 행복청은 11일 겨울철 안전사고 예방을 위해 건설현장 26곳을 점검했다.
- 13일까지 자체점검 후 16일부터 16곳에서 민관 합동점검을 진행한다.
- 화재·붕괴·침하 위험과 동절기 안전관리계획 이행 여부를 살핀다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 행정중심복합도시건설청(행복청)이 겨울철 건설현장 안전사고 예방을 위해 관내 건설현장 26곳을 대상으로 단계별 안전점검에 나선다.
행복청은 발주 및 행복도시 예정지역 내 건설현장을 대상으로 자체점검과 민·관 합동점검을 진행한다고 11일 밝혔다.
오는 13일까지 26개 건설현장에서 감리단장과 현장대리인 책임하에 자체점검을 진행한다. 이어 16일부터 12월 11일까지 공사가 진행 중인 16개 현장을 대상으로 민·관 합동점검을 실시할 예정이다.
이번 점검은 겨울철 기온 하강과 강설 등으로 발생할 수 있는 화재·붕괴·침하 사고를 예방하고 건설현장의 안전관리 실태를 확인하기 위해 마련됐다.
주요 점검 항목은 화재 예방을 위한 인화물 관리와 소화장비 비치, 용접·용단 작업 안전조치 등이다. 또 한중콘크리트 보온·양생계획과 제설 대책, 근로자 동상 예방 등 동절기 안전관리계획의 수립·이행 여부도 살핀다.
이와 함께 거푸집과 동바리 등 가설구조물의 설치·관리 상태를 점검해 구조물 붕괴 등 위험요인을 사전에 확인할 계획이다.
점검 결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정하고 추가 보완이 필요한 사항은 개선을 요구한 뒤 이행 여부를 지속적으로 확인할 방침이다.
정래화 사업관리총괄과장은 "동절기 건설현장의 위험요소를 사전에 점검해 안전사고를 예방하고 건설공사의 품질과 안전을 확보하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com