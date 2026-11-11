'김민재 소속팀' 뮌헨 콩파니 감독, 수막염으로 쓰러진 지 3주 만에 현장 복귀

AI 핵심 요약beta
- 바이에른 뮌헨은 11일 수막염으로 쓰러졌던 콩파니 감독이 약 3주 만에 복귀했다고 밝혔다.
- 콩파니 감독은 회복과 함께 다친 어깨 재활 치료를 진행하며 훈련장에 돌아왔다.
- 뮌헨은 콩파니 감독 부재期间 공식전 5경기에서 4승 1무를 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=훈련장에서 쓰러졌던 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨의 뱅상 콩파니(40·벨기에) 감독이 약 3주 만에 복귀했다.
축구 국가대표 김민재의 소속팀인 뮌헨은 11일(한국시간) "콩파니 감독이 회복 단계에 접어들면서 이번 주부터 뮌헨의 훈련장에 돌아왔다. 다친 어깨의 재활 치료도 함께 진행하고 있다"고 밝혔다.
콩파니 감독은 지난달 23일 2군 훈련을 지켜보다 갑자기 쓰러져 병원으로 옮겨진 뒤 치료를 받아왔다. 이미 바이러스 감염으로 몸이 좋지 않았던 콩파니 감독은 뇌와 척수를 둘러싸고 있는 얇은 막에 염증이 생기는 수막염 진단을 받았다. 당시 쓰러지면서 어깨도 다친 것으로 전해졌다.
콩파니 감독은 리그 경기였던 라이프치히전 이후 부상 문제가 대두됐다. 6-1 대승 이후에도 자리에 앉아 좀처럼 활기가 가득한 모습을 보이지 못했다. 뮌헨 에베를 디렉터는 콩파니 감독이 바이러스 감염과 고관절 부상으로 어려움을 겪고 있다고 설명했다. 콩파니 감독이 현역시절 당한 고관절 부상이 재발해 계단을 오를 때에도 다른 사람의 도움을 필요로 했다고 전했다.
여기에 밤새 경기 영상을 분석하고 새로운 전술을 구상하느라 만성적인 수면 부족에 시달린 것으로 알려졌다.
뮌헨 단장과 CEO도 콩파니 감독이 쓰러진 후 축구 관련 업무를 완전히 차단해 콩파니 감독이 회복에 온전히 힘을 쏟을 수 있도록 도왔다. 콩파니 감독이 회복하는 동안 뮌헨은 에런 댕크스(잉글랜드) 수석코치 지휘 아래 공식전 5경기를 치러 4승 1무를 거뒀다.
한편, 분데스리가 선두를 달리는 뮌헨은 현재 대부분의 선수가 11월 A매치를 앞둔 자국 대표팀에 차출됐다. 뮌헨은 A매치로 인한 약 2주간의 리그 휴식기가 끝난 뒤인 오는 20일 FC 쾰른과 리그 홈경기를 치를 예정이다.
willowdy@newspim.com