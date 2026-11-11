윤가은 '세계의 주인', 영국·일본 이어 북미 공개

AI 핵심 요약beta
- 윤가은 감독의 영화 ‘세계의 주인’이 11일 북미 관객과 만난다고 밝혔다
- 영국에서 이달 개봉하며 일본에서는 12월 11일 개봉할 예정이다
- 영화는 해외 영화제 수상과 국내외 개봉으로 작품성을 인정받았다
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북미 키노 로버와 손잡아, 2027년 이탈리아·호주 등 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 윤가은 감독의 영화 '세계의 주인'이 영국과 일본에 이어 북미 관객과 만난다고 11일 밝혔다.
'세계의 주인'은 이달 영국에서 개봉하며 일본에서는 오는 12월 11일 관객과 만난다. 북미 배급은 아트하우스 전문 배급사 키노 로버(Kino Lorber)가 맡는다.
'세계의 주인'은 속을 알 수 없는 열여덟 여고생 주인이 전교생이 참여한 서명운동을 홀로 거부한 뒤 의문의 쪽지를 받기 시작하면서 벌어지는 이야기를 그린 작품이다.
영화는 지난해 국내 개봉해 21만 관객을 동원했다. 한국영화 최초로 제50회 토론토국제영화제 플랫폼 경쟁 섹션에 초청됐으며 제9회 핑야오국제영화제 2관왕, 제41회 바르샤바국제영화제 국제영화비평가연맹상, 제47회 낭뜨3대륙영화제 대상 등을 받았다.
올해 상반기에는 홍콩과 싱가포르, 대만, 프랑스 등에서 개봉했다. 홍콩에서는 지난 1월 29일 개봉해 15주간 상영됐으며 프랑스에서는 5월 6일 개봉해 11주간 관객과 만났다.
일본 배급은 비터스엔드(Bitters End)가 맡는다. 비터스엔드는 '기생충', '드라이브 마이 카', '스틸 라이프' 등을 일본에 배급한 회사다.
사다이 유지 비터스엔드 대표는 "윤가은 감독의 신작 '세계의 주인'을 일본에 배급하게 돼 기쁘다"며 "지난해 11월 도쿄 필멕스(Tokyo Filmex)에서 진행한 일본 프리미어 당시 관객들의 반응을 확인한 만큼 12월 11일 개봉을 기대하고 있다"고 말했다.
북미 배급사 키노 로버는 '바쿠라우', '아이 킬드 마이 마더' 등 해외 작품을 북미에 소개해왔다.
'세계의 주인'은 2027년에도 이탈리아와 호주, 이스라엘 등에서 공개될 예정이다. 국내에서는 현재 IPTV와 VOD 서비스를 통해 볼 수 있다.
taeyi427@newspim.com