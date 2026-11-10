삼척시, AI 다국어 민원창구 운영…120개국 언어 실시간 번역

AI 핵심 요약beta
- 삼척시는 10일부터 시청 종합민원실에서 실시간 다국어 민원 창구를 운영했다
- 삼척시는 약 120개국 언어를 번역하는 AI 양방향 소통 시스템을 도입했다
- 삼척시는 운영 결과를 바탕으로 행정복지센터와 보건소 확대를 추진할 방침이다
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[삼척=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 삼척시가 외국인 주민의 언어 장벽을 낮추기 위해 이달부터 시청 종합민원실에서 인공지능(AI) 기반 실시간 다국어 민원 소통 창구를 운영하고 있다.
시는 외국인 주민과 다문화가구 증가에 대응해 민원인과 담당 직원의 대화를 실시간으로 번역하는 양방향 소통 시스템을 도입했다고 10일 밝혔다.
이번 시스템은 '토마톡(TomaTok)' 플랫폼과 무상으로 지원받은 태블릿 PC 2대를 활용해 구축했다. 별도의 고가 장비를 구입하지 않아 초기 사업비 부담을 줄였다는 게 시의 설명이다.
주요 기능은 약 120개국 언어의 음성을 실시간으로 인식해 상대방 언어의 자막으로 보여주는 양방향 번역이다. 민원인과 담당 직원은 마주 놓인 태블릿 화면에서 각각 민원인의 모국어와 한국어 자막을 확인하며 대화할 수 있다.
체류지 변경과 증명서 발급 등 외국인 주민이 자주 문의하는 행정 용어와 민원 서류 안내 문구도 사전에 탑재했다. 화면을 터치하면 해당 언어로 된 안내문을 확인할 수 있도록 했다.
시는 민원 담당 직원과 이용자의 의견을 수렴해 번역 시스템의 실효성과 개선사항을 점검할 계획이다. 운영 결과를 바탕으로 외국인 주민 방문이 많은 읍·면·동 행정복지센터와 보건소 등으로 운영 범위를 확대할 방침이다.
정옥경 민원과장은 "외국인 주민들이 언어로 인한 불편 없이 필요한 행정서비스를 이용할 수 있을 것으로 기대한다"며 "디지털 기술을 활용한 시민 중심의 맞춤형 민원서비스를 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com