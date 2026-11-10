[기고] 짜릿한 손맛이 부르는 큰 위험, 테트라포드 낚시 멈춰야 한다

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이종욱 동해지방해양경찰청장 직무대리

동해바다는 사계절 내내 아름다운 풍경과 다양한 즐거움을 선사한다. 특히 가을과 겨울철은 선선한 바람을 맞으며 바다낚시를 즐기려는 사람들이 늘어나는 시기인데 이 시기에는 반드시 경계해야 할 위험이 있다. 바로 방파제 테트라포드에서의 낚시 행위이다.

지난 2026년 9월 27일 오후 5시경 강릉 주문진항 테트라포드에서 낚시를 하던 한 낚시객이 발이 걸려 넘어지면서 바다로 추락하는 사고가 발생했다.

다행히 인근에서 낚시하던 다른 낚시객이 낚싯대 등 주변 도구를 이용해 구조했는데 사고자는 구명조끼조차 착용하지 않은 상태였다. 주변 사람의 도움으로 구조될 수 있었지만 인명피해로 이어질 수 있었던 사고이다.

이종욱 청장 직무대리.[사진=동해지방해양경찰청] 2026.11.10 onemoregive@newspim.com

실제로 2023년부터 2026년 10월까지 동해해경청 관할 동해안에서 발생한 연안사고 중 테트라포드 추락 사고는 총 72건이며 이 가운데 9명이 사망했다.

사고 대부분은 낚시 중 발을 헛디뎌 추락하는 사고였고 지역별로는 강원도 동해안 42건, 경북 동해안 30건으로 분석됐다.

계절별로는 봄철 23건으로 전체의 약 32%를 차지했고 4명이 사망했으며 가을·겨울철에는 17건으로 약 24%를 차지했지만 사망자는 1명이 더 많은 5명으로 확인됐다.

이는 테트라포드 사고가 연중 발생하는데 특히 가을과 겨울철 사고 발생 시 인명피해 발생 비율이 높아 더욱 주의해야 한다는 점이다.

테트라포드는 흔히 '네발방파석'이라고도 불리는 파도의 힘을 줄이기 위한 시설물로, 네 개의 뿔 모양 구조가 서로 맞물려 파도의 에너지를 분산시키고 항만시설과 선박을 보호하는 역할을 한다.

그러나 사람에게는 매우 위험한 해양시설물이다. 표면이 둥글고 경사가 급한데다 바닷물과 해조류로 미끄럽고 구조물 사이에 깊은 틈이 있어 추락할 경우 정신을 잃을 수 있고 구조물의 높이가 높아 자력으로 탈출할 수 없다.

특히 몸이 구조물 사이에 끼이거나 부딪힐 경우 심각한 부상(중상 또는 사망)으로 이어질 수 있고, 해양경찰 등 구조기관의 접근과 구조방법 구조시간 등 테트라포드 사고의 대응은 최악의 조건이다.

동해지방해양경찰청은 테트라포드 추락사고를 예방하기 위해 현장 중심의 안전관리와 예방홍보 활동을 강화하고 있다. 특히 지난 9월 8일에는 언론사를 초청해 테트라포드 위험성에 대한 현장 취재를 지원하고 테트라포드 구조적 위험성과 추락 시 탈출 및 구조의 어려움을 알렸다.

또한 동해해경청은 9월 11일부터 10월 11일까지 한 달간 가을 행락철 테트라포드와 갯바위 등 연안 위험구역에 대한 중점 단속을 실시했다.

그 결과 67회 220개소에 대해 현장을 점검하고 1329명을 계도했으며 안전 저해행위 4건의 16명을 적발해 항만법 위반으로 조치했다. 또한 안전시설물 45개소를 보수하는 등 사고 예방을 위한 현장 활동을 이어갔다

아울러 「연안사고 예방에 관한 법률」에 따라 25년도부터 테트라포드 7개소를 출입통제구역으로 지정했으며, 앞으로도 지방자치단체 등 관계기관과 협의해 테트라포드 위험지역에 대한 출입통제를 확대해 나갈 계획이다.

다만, 이러한 해양경찰의 노력만으로 모든 사고를 예방할 수는 없다. 가장 중요한 것은 국민 스스로 위험성을 인식하고 안전수칙을 지키는 것이다.

이것만 지키면 절대로 사고를 당하지 않을 것을 확신드릴 수 있다. 테트라포드 위에 올라서지 않는 것이 가장 확실한 안전수칙이다.

출입통제구역에는 절대 출입하지 말고, 낚시는 반드시 안전한 지정 장소에서 즐겨야 하고 구명조끼 착용과 기상·파도 상황 확인도 잊어서는 안 되며 추락사고를 목격했을 때는 무리하게 직접 구조하려 하지 말고 즉시 119 또는 해양경찰에 신고해야 한다.

동해바다는 우리 모두가 안전하게 즐겨야 할 소중한 곳이다. 잠깐의 손맛을 위해 목숨을 걸 이유는 없다. 테트라포드는 낚시를 즐기는 장소가 아니라 거친 파도로부터 우리의 항만과 선박을 지키는 시설물이라는 것을 명심해 주길 당부드린다.

올가을과 겨울, 동해바다를 찾는 국민 모두가 위험한 테트라포드 위가 아닌 안전한 장소에서 동해바다의 아름다움과 낚시의 즐거움을 누리길 바란다.

테트라포드에는 올라가지 말자. 한 번의 손맛보다 소중한 것은 나와 내 가족의 생명이다.

이종욱 동해지방해양경찰청 직무대리