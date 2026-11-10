우상호 강원도지사, 평창서 김장문화 체험..."김장 소비 확대"

AI 핵심 요약beta
- 우상호 강원도지사는 10일 평창김장축제에서 어린이들과 김장 체험을 했다
- 우 지사는 고랭지배추 소비 확대와 농가 지원을 위한 김장 나눔을 독려했다
- 평창김장축제는 4일부터 16일까지 김장체험과 농특산물 판매를 진행한다
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[평창=뉴스핌] 이형섭 기자 = 우상호 강원특별자치도지사는 10일 평창군 진부면민체육공원에서 열린 제9회 평창고랭지김장축제를 방문해 어린이들과 함께 전통 김장문화를 체험하고 관광객들과 소통했다.
이번 방문은 미래세대에 우리 전통 김장문화를 알리고 평창 고랭지배추의 우수성을 홍보하고 최근 배추 가격 하락으로 어려움을 겪는 농가의 상황을 고려해 김장 소비 확대와 이웃 나눔의 동참을 독려하기 위해 마련됐다.
강원도에 따르면 이날 우상호 도지사는 축제위원장으로부터 운영현황을 들은 후 진부초등학교 1학년 학생들과 김장문화 체험에 참여했다.
어린이들과 함께 배추에 양념을 버무리고 김치를 담그며 전통 김장문화의 의미를 전하고 미래세대가 직접 경험하는 귀중한 시간을 가졌다.
이어 그는 축제 홍보대사인 배우 김청과 함께 관광객들이 김장체험장을 찾는 모습을 보여주며 소통의 시간을 가졌다.
관광객들과 김장축제 참여 소감, 평창 고랭지배추의 품질에 대한 이야기를 나누며 우리 농산물의 소비 확대와 이웃 나눔의 중요성을 강조한 것이다.
올해는 가을배추 생산량이 증가하고 김장 수요가 감소할 것으로 예상됨에 따라 농림축산식품부는 '더하고 나누는 김장, 한 포기 더의 행복' 캠페인을 통해 이를 지원하고 있다.
정부 전망에 따르면 올해 가을배추 생산량은 전년보다 18.5% 증가하지만 김장배추 수요는 9.1% 감소할 것으로 보인다. 이는 김장 소비 확대를 통한 농가 지원의 필요성이 커지고 있다는 것을 시사한다.
강원특별자치도는 이번 축제를 계기로 도민들이 더 많은 김장을 담가 이웃과 나누는 데 관심을 가지도록 독려하고 지역 농산물 소비를 확대해 농가의 어려움을 함께 나누는 분위기를 조성할 계획이다.
추가적으로 우 도지사는 축제장 내 농특산물 홍보 및 판매장을 둘러보고 관광객과 행사 관계자들과의 대화를 통해 지역 농산물 소비 촉진과 축제 활성화를 위한 의견을 청취했다.
9회째를 맞은 평창고랭지김장축제는 4일부터 16일까지 13일간 개최되며 평창 고랭지배추를 활용한 김장체험과 지역 농특산물 홍보·판매 등 다양한 프로그램을 선보이고 있다.
김장체험은 일반김장 10kg에 6만 9천 원, 프리미엄 김장 10kg에 7만 9천 원으로 운영된다. 또 절임배추 216톤이 18농가에서 생산됐고 건고추는 약 15톤이 74농가에서 공급되고 있다.
우상호 도지사는 "올해 배추 농사가 순조롭게 진행되었지만 가격 하락으로 농업인들이 걱정이 많다"며 "아이들에게 전통 김장문화를 전달하고, 도민들이 김장을 더 담가 어려운 이웃과 나누는 따뜻한 계절이 되길 바란다"고 말했다.
이어 "김장 한 포기 더 담그는 작은 실천이 농업인에게는 힘이 되고, 어려운 이웃에게는 따뜻한 나눔이 될 것"이라며 "앞으로도 강원 농산물의 소비 확대와 농업 관광의 동반 성장을 위한 지역축제를 적극 지원하겠다"고 강조했다.
onemoregive@newspim.com