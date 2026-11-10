제12회 아시아평화학생바둑대회 14일 양양서 개막...7개국 참가

AI 핵심 요약beta
- 양양군체육회가 10일 제12회 아시아평화학생바둑대회 개최를 밝혔다
- 7개국 청소년들이 14일 양양군실내체육관에서 8개 부문으로 겨룬다
- 참가자들은 통일전망대와 DMZ박물관을 찾아 평화 의미를 되새긴다
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 오는 14일 '2026년 제12회 아시아평화학생바둑대회'가 강원 양양군에서 개막한다고 양양군체육회가 10일 밝혔다.
우리나라를 포함한 대만, 일본, 홍콩, 말레이시아, 몽골 등 총 7개국 청소년들이 참가해 바둑을 통한 화합의 장을 펼친다.
이번 대회는 양양군체육회와 양양군바둑협회가 주최하고 아시아바둑연맹과 한국유소년바둑연맹이 주관하며 강원특별자치도와 양양군 및 양양군의회가 후원한다.
대회는 14일 오후 2시 양양군실내체육관에서 개회식을 시작으로 중고등부, 초등유단자부, 고급부(1~9급), 꿈나무부A·B(10~18급), 샛별부(19급 이하), 유치부최강부, 유치부일반부 등 8개 부문으로 나뉘어 치러진다.
각 부문에서 입상자에게는 기념품과 함께 상장, 트로피 및 1만 원에서 최대 50만 원의 상금이 수여된다.
이번 대회는 아시아의 전통 종목인 바둑을 통해 아시아 청소년들의 글로벌 시민 의식을 함양하고 평화 교류의 위상을 드높이기 위해 마련됐다.
이장섭 양양군바둑협회장은 "성장기 청소년들이 올바른 가치관을 정립하고 두뇌 개발을 이루는 기회가 될 수 있도록 대회 준비에 만전을 다하겠다"고 말했다.
김연식 양양군체육회장도 "3년 연속 개최에 힘입어 양양군이 진정한 글로벌 바둑 도시로 거듭날 기회를 마련하겠다"고 강조했다.
주최 측은 특히 아시아 각국의 청소년들을 위해 문화와 평화를 주제로 고성군 통일전망대와 DMZ박물관을 방문하는 특별 프로그램도 준비해 분단의 아픔을 공감하고 평화공존의 의미를 되새기는 시간을 갖을 예정이다.
onemoregive@newspim.com