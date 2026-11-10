'제1기 원주시 시정혁신추진단' 출범...상향식 조직 혁신 구축

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 10일 제1기 시정혁신추진단 발대식을 개최했다
- 추진단은 직원 참여로 업무·조직문화·환경 혁신 과제를 발굴한다
- 29명으로 구성된 추진단은 분기별 회의와 성과보고회를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 10일 시청 지하 1층 다목적홀에서 '제1기 원주시 시정혁신추진단' 발대식을 갖고 직원들이 직접 참여하는 조직 혁신 활동에 나섰다고 밝혔다.
시정혁신추진단은 관행적인 업무 방식을 개선하고 직원 간 소통과 상호 존중을 바탕으로 좋은 조직 문화를 조성하기 위해 설계됐다. 특히 현장에서 근무하는 직원들이 직접 혁신 과제를 발굴하고 개선 방안을 제안하는 상향식 조직 혁신 체계를 구축하는데 중점을 둔다.
추진단은 부시장이 단장으로 행정국장 및 관련 부서장과 팀장 등 10명의 당연직과 부서 및 노동조합 추천으로 선발된 19명의 직원 등 총 29명으로 구성됐다.
활동 분야는 제도·업무 혁신(9명), 조직문화 혁신(8명), 업무 환경 혁신(8명)으로 나뉘며 각 분과에서는 불필요한 행정절차 개선, 공정한 보상 및 소통 중심의 조직문화 조성, 직원 복지 증진, 사무 환경 개선, AI·디지털 기술을 통한 업무 효율화 등의 혁신 과제를 발굴할 계획이다.
이날 발대식은 추진단 운영계획 안내와 위촉장 수여, 분과별 운영 방향 공유 및 기념 촬영 순으로 진행됐으며 행사 후에는 간담회를 통해 단원 간 소통과 공감대를 형성하는 시간을 가졌다.
추진단은 앞으로 분기별 정기 회의와 수시 회의를 통해 혁신 아이디어를 구체화하고 관련 부서와 협력해 실현 가능한 과제부터 단계적으로 추진할 예정이다. 또한 과제별 이행 상황을 점검하고 2027년 9월 성과보고회를 열어 주요 활동 성과를 공유하기로 했다.
김정남 원주시 부시장은 "조직의 변화는 제도보다 직원들이 일상에서 느끼는 작은 불편을 개선하는 것에서 시작된다"며 "직원들의 다양한 목소리가 실질적인 정책과 제도 개선으로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
이어 "시정혁신추진단이 자유로운 소통과 협력을 통해 일하는 방식을 바꾸고 직원 모두가 공감하는 건강한 조직문화를 만들어가기를 기대한다"고 덧붙였다.
onemoregive@newspim.com