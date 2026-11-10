강릉시, '사회복지 담당 공무원 힐링 워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 강릉시는 10일 사회복지 담당 공무원 80명을 대상으로 워크숍을 개최했다
- 워크숍은 11일까지 영월군 일원에서 진행되며 업무 스트레스 해소를 지원했다
- 참여자들은 지역문화 탐방과 경험 공유로 재충전과 소통의 시간을 가졌다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 강릉시는 10일 사회복지 업무 담당 공무원 80명을 대상으로 '2026년 사회복지 업무 담당 공무원 직무 역량 강화 및 힐링 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.
이번 워크숍은 영월군 일원에서 11일까지 이틀 동안 진행되며 복지 현장에서 시민의 다양한 복지 수요에 대응하는 담당 공무원들이 겪는 업무 스트레스를 해소하기 위한 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
참여자들은 부서별로 1기와 2기로 나누어 지역문화 탐방 등의 프로그램에 참여하며 일상에서 벗어나 심신을 재충전하고 동료 간 소통의 시간을 가질 예정이다.
특히 이 워크숍은 현장 중심의 복지 업무를 수행하는 담당 공무원들이 자신의 경험과 업무 노하우를 공유하는 기회가 될 것으로 기대된다.
이정순 복지정책과장은 "복지행정의 질 향상을 위해서는 현장에서 시민과 가까이 소통하는 담당 공무원들의 역할과 역량이 중시된다"며 "앞으로도 사회복지 업무 담당 공무원들이 건강하게 업무에 전념할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"라고 밝혔다.
onemoregive@newspim.com