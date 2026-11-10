원주시 "CES 2027 혁신상 수상 기업 배출"…AI 기술력 세계적 인정

AI 핵심 요약beta
- 원주시는 10일 에프디테크와 심스테크가 CES 2027 혁신상을 수상했다고 밝혔다.
- 에프디테크는 AI 시설물 점검 로봇으로 2년 연속 수상했고, 심스테크도 선정됐다.
- 원주시는 2027년 CES에 지역 기업 8곳과 참가해 해외시장 진출을 모색한다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 10일 세계 최대 IT·가전 전시회인 'CES(Consumer Electronics Show)'에서 3년 연속 혁신상을 수상한 기업을 배출했다고 밝혔다.
시는 'CES 2027 혁신상'에 원주소재 기업인 ㈜에프디테크와 심스테크가 최종 선정됐다고 전했다. 특히 ㈜에프디테크는 CES 2026에 이어 2년 연속 혁신상을 수상하며 세계적 수준의 기술력을 인정받았다.
이번에 수상한 제품은 ㈜에프디테크의 '인공지능(AI) 기반 시설물 점검 로봇'과 심스테크의 'AI 기반 재사용 의료기구 추적관리 시스템'이다. 두 제품 모두 첨단 AI 기술을 활용해 혁신성이 두드러진다.
원주시는 CES 2025부터 CES 2027까지 3년 연속으로 혁신상을 수상한 기업을 배출하며 원주형 첨단 미래산업의 성장 가능성과 기술력을 글로벌 무대에서 확고히 각인시켰다.
시는 이러한 성과를 바탕으로 2027년 1월 6일부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열리는 'CES 2027'에 참가해 강원공동관 내 원주관을 운영할 예정이다. 이번 전시회에는 지역 우수 기업 8개사가 참여해 첨단 기술과 주력 제품을 선보여 글로벌 시장 진출을 모색한다.
원주시는 혁신상 수상에 따른 국제적 관심이 원주관 참가 기업 전체로 확산되어 해외 바이어 발굴과 수출 상담 등 가시적인 비즈니스 성과로 이어질 것으로 기대하고 있다.
구자열 원주시장은 "CES 혁신상을 3년 연속 배출한 것은 원주 기업의 뛰어난 기술력과 미래 성장 가능성을 세계적으로 인증받은 중요한 성과"라며 "앞으로도 지역의 우수한 기업들이 글로벌 혁신기업으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com