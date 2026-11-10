과천시 '지식정보타운 공공도서관' 명칭 시민 공모...22일까지 접수

AI 핵심 요약beta
- 과천시는 10일 지식정보타운 공공도서관 명칭 공모를 시작했다
- 공모는 22일까지 진행되며 시민 누구나 1인당 1건 응모할 수 있다
- 시는 시민 선호도 조사를 거쳐 12월 31일 최종 명칭을 발표할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내부 심사 및 시민 선호도 조사 거쳐 12월 31일 발표
[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 지식정보타운에 새롭게 건립될 공공도서관의 명칭을 정하기 위해 오는 22일까지 14일간 '(가칭)과천지식정보타운 도서관 명칭 시민 공모'를 실시한다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 이번 공모는 지식정보타운의 지역적 특성과 도서관의 정체성을 반영한 명칭을 선정하고 건립 과정에 시민들의 관심과 참여를 높이기 위해 마련됐다.
공모 대상인 도서관은 과천시 갈현동 221번지에 연면적 7555.81㎡, 지하 1층~지상 3층 규모로 들어선다. 내부는 유아·어린이 열람실, 북카페, 다목적 강당, 어린이 영어 체험장, 청년 문화공간 등을 갖춘 복합문화공간으로 조성된다.
과천시 도서관에 관심 있는 시민이라면 누구나 참여할 수 있다. 네이버 폼을 통한 온라인 신청이나 과천시 정보과학도서관 4층 사무실 방문을 통해 1인당 1건씩 응모가 가능하다.
시 관계자는 "내부 검토와 도서관 운영위원회 심사를 거쳐 후보를 압축한 뒤 시민 선호도 조사를 통해 최종 명칭을 확정해 오는 12월 31일 발표할 예정"이라고 전했다.
1141world@newspim.com