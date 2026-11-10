고흥군, 어촌뉴딜 2곳 선정…수산업·관광 연계 추진

AI 핵심 요약beta
- 고흥군은 10일 백일·덕흥지구 어촌뉴딜 사업에 선정됐다
- 백일지구에 4년간 100억원을 투입해 생활·안전시설을 개선한다
- 덕흥지구에 5년간 300억원을 투입해 스마트 양식 기반을 조성한다
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군이 백일·덕흥지구에 총 400억원을 투입해 어촌 생활·안전시설을 개선하고 수산업과 관광을 연계한 경제 기반을 구축한다.
군은 해양수산부 주관 '2027년 어촌뉴딜 3.0' 공모에서 과역면 백일지구와 동일면 덕흥지구가 최종 선정됐다고 10일 밝혔다.
어촌뉴딜 3.0은 취약한 생활·안전시설과 서비스를 개선하고 관광·상업시설 조성과 민간투자 연계를 통해 어촌경제 활성화를 지원하는 사업이다.
어촌회복형에 선정된 백일지구에는 4년간 100억 원을 투입해 내백항·외백항과 옥금마을 일대의 방파제를 연장하고 CCTV와 물양장·어민쉼터·어촌스테이션 등을 설치·조성한다.
경제도약형에 선정된 덕흥지구에는 5년간 300억 원을 투입해 덕흥항·대영항 등을 연계한 스마트 바다 양식장 기반시설을 조성하고 수산물 생산·가공·판매와 관광·정주가 선순환하는 어촌경제 기반을 마련한다.
군은 나로우주센터와 우주과학관 등 지역 관광자원을 활용해 관광객 유입과 지역 소비를 확대하고 청년과 귀어·귀촌인의 정착을 유도할 계획이다.
공영민 고흥군수는 "주민과 기업이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하고 청년과 귀어·귀촌인이 찾아와 정착하고 싶은 활력 있는 어촌을 만들어 나가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com