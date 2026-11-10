차기 은행연합회장 선출 절차 돌입…오늘 첫 회추위 개최

AI 핵심 요약beta
- 은행연합회가 10일 차기 회장 선출 절차에 돌입했다
- 회장후보추천위는 이날 첫 회의를 열고 후보군과 운영 방식을 논의했다
- 민간·관료 출신 인사들이 거론되며 다음 주 후보군 윤곽이 드러날 전망이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
윤종규·박종복·윤종원·은성수 등 민간·관료 출신 하마평
[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 은행연합회가 10일 차기 회장 선출 절차에 돌입한다.
금융권에 따르면 이날 은행연합회 회장후보추천위원회는 1차 회의를 개최한다. 조용병 은행연합회장의 임기가 이달 30일 만료되는 만큼 후임 회장 선출을 위한 절차가 본격화하는 것이다. 신임 회장은 12월1일부터 3년간 연합회를 이끌게 된다.
은행연합회장은 은행장들로 구성된 이사회가 후보를 추천·심사하고, 회추위 논의를 거쳐 최종 후보를 선정한 뒤 사원총회에서 확정하는 방식으로 선출된다. 통상 회추위는 이사들이 추천한 인사를 중심으로 1차 후보군(롱리스트)을 구성한 뒤 논의를 거쳐 후보군을 압축하고 최종 후보를 결정한다.
현재 차기 회장 후보로는 민간 금융권과 관료 출신 인사들이 거론된다. 민간 출신으로는 윤종규 전 KB금융지주 회장과 박종복 전 SC제일은행장이, 관료 출신으로는 윤종원 전 IBK기업은행장과 은성수 전 금융위원장 등이 하마평에 오르고 있다.
통상 은행연합회 회추위는 1차 회의에서 후보군 취합과 향후 운영 방식 등을 논의한다. 업계에서는 2차 회의부터 차기 회장 후보군의 윤곽이 드러날 것으로 보고 있다.
은행권 한 관계자는 "지난 2020년과 2023년에도 2차 회추위에서 후보군 명단이 공개됐다"며 "다음 주 이후 차기 회장 후보군이 구체화되면서 본격적인 인선 작업에 속도가 붙을 것으로 보인다"고 말했다.
romeok@newspim.com