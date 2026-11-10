부산시, 전통시장 소비진작 온누리상품권 환급행사…"1인당 최대 2만원"

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 12일부터 사흘간 전통시장 107곳에서 환급행사를 진행했다
- 전통시장 4만원 이상 구매 시 온누리상품권 1만원을 환급했다
- 7만원 이상 구매자는 행사 기간 최대 2만원까지 환급받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 전통시장에서 7만 원 상당의 물건을 사면 온누리상품권 2만 원을 돌려받는다.
부산시는 오는 12일부터 14일까지 사흘간 전통시장과 상점가 107곳에서 '전통시장 소비진작 온누리상품권 환급행사(2차)'를 진행한다고 10일 밝혔다.
이번 행사는 부산경제진흥원과 부산시상인연합회가 주최·주관한다. 참여 시장은 지난 9월 1차 행사 때보다 8곳 늘었다. 환급 장소는 시장별로 모두 87곳이다.
행사 참여 점포에서 4만원 이상 구매하면 온누리상품권 1만원을, 7만원 이상 구매하면 2만원을 환급받을 수 있다. 환급액은 행사 기간 1인당 최대 2만원으로 제한된다.
환급을 받으려면 참여 점포에서 발급한 카드 매출전표나 현금영수증을 가지고 시장별 환급 장소를 방문해야 한다. 같은 시장에서 행사 기간에 발급받은 영수증은 여러 점포에서 구매했거나 날짜가 달라도 합산할 수 있다. 다른 시장의 영수증은 합산되지 않는다.
환급 대상은 카드 또는 현금영수증 발급이 가능한 도·소매업과 음식점업 점포다. 병·의원과 약국 등 보건업, 노래연습장과 부동산업 등 서비스업, 유흥·게임·사행성 업종은 제외된다. 참여 점포에는 행사 안내 스티커가 부착된다.
환급 장소는 기본적으로 오전 9시30분부터 오후 5시까지 운영한다. 시장에 따라 오전 10시30분부터 오후 6시까지 또는 오전 11시30분부터 오후 7시까지 운영할 수 있다. 배정된 온누리상품권이 소진되면 행사가 조기에 끝날 수 있다.
지난 9월 열린 1차 행사에는 99개 시장에서 약 6만4000명이 참여했다. 환급 대상 구매액은 약 71억 원으로 집계됐다.
ndh4000@newspim.com