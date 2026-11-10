'R마드리드 전설' 라울, 오비에도 감독 부임…프로 1군 감독 첫발

AI 핵심 요약beta
- 라울 곤살레스가 10일 레알 오비에도 1군 감독에 선임됐다
- 라울은 레알 마드리드 유스와 카스티야를 거쳐 첫 성인팀을 맡았다
- 오비에도는 성적 부진으로 칼레로 감독을 경질하고 라울을 영입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 스페인과 레알 마드리드의 전설적인 공격수 라울 곤살레스가 스페인 2부리그(리가2) 레알 오비에도 지휘봉을 잡고 프로 1군 감독으로서 첫 발걸음을 뗐다. 레알 오비에도 구단은 공식 홈페이지를 통해 "라울 감독과 2028년 6월까지 1군 사령탑 계약을 체결했다"고 공식 발표했다.
라울 감독은 현역 시절 레알 마드리드 유니폼을 입고 공식전 741경기 323골을 터뜨린 살아있는 전설이다. 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 3회 우승과 스페인 프리메라리가 6회 우승을 견인했다. 스페인 국가대표팀에서도 A매치 102경기 44골을 기록하며 '무적함대'의 핵심 공격수로 활약했다. 레알 마드리드를 떠난 뒤에는 샬케 04(독일), 알 사드(카타르), 뉴욕 코스모스(미국)를 거쳐 2015년 현역에서 은퇴했다.
은퇴 후 지도자로 변신한 라울 감독은 2018년 레알 마드리드 유스 아카데미에서 카데테 B, 후베닐 B를 거쳐 2020년 후베닐 A를 이끌고 UEFA 유스리그 정상에 올랐다. 이후 레알 마드리드 카스티야(B팀)를 6시즌 동안 지도하며 차기 1군 사령탑 후보로도 거론됐으나, 이번 오비에도 부임을 통해 정식으로 성인 클럽 1군 지휘봉을 잡게 됐다.
라울 감독은 부임 소감을 통해 "처음부터 끝까지 승리를 위해 싸워 팬들이 자랑스러워하는 축구를 할 것"이라며 "선수단의 재능을 존중하되 타협 없는 헌신과 노력을 끌어내겠다"고 각오를 밝혔다.
오비에도는 2025-2026시즌 25년 만에 1부 승격을 이뤘으나 최하위로 단 한 시즌 만에 재강등됐다. 올 시즌 13경기를 치른 현재 6승 3무 4패를 기록하며 리그 9위에 머물러 있고 코파 델 레이에서도 탈락하자 훌리안 칼레로 감독을 경질하고 라울을 선임하는 승부수를 던졌다.
라울 감독은 주말 카를로스 타르티에레에서 열리는 지로나전에서 오비에도 지휘봉을 잡고 1군 감독 데뷔전을 치른다. 오비에도 2군에는 라울 감독의 아들인 엑토르 곤살레스가 뛰고 있어 부자(父子)가 한 구단에 동시 재직하는 눈길을 끌게 됐다.
psoq1337@newspim.com