한국인 최초 파리 오페라 발레 에투알 박세은, '로미오와 줄리엣' 주연

AI 핵심 요약beta
- 파리 오페라 발레가 22일 ‘로미오와 줄리엣’을 CGV에서 단독 개봉한다
- 에투알 박세은은 에투알 폴 마르크와 로미오와 줄리엣으로 호흡을 맞춘다
- 작품은 누레예프가 안무한 프로코피예프 음악의 비극적 발레를 선보인다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
'백조의 호수'·'라 바야데르' 등 2026/27 시즌 순차 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 파리 오페라 발레의 '로미오와 줄리엣'이 오는 22일 CGV에서 단독 개봉한다.
10일 '로미오와 줄리엣'은 파리 오페라 발레 2026/27 시즌을 국내에 선보이는 첫 작품으로, 지난 9일부터 CGV 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예매를 시작했다.
이번 작품에는 파리 오페라 발레 에투알 박세은이 줄리엣 역으로 출연한다. 한국인 최초로 파리 오페라 발레 최고 등급인 에투알에 오른 박세은은 로미오 역의 에투알 폴 마르크(Paul Marque)와 호흡을 맞춘다.
두 사람은 지난 4월 파리 현지 공연에서도 함께 무대에 올랐다. 프랑스 공연 전문 매체 당스 아베크 라 플륌(Danses avec la plume)과 웹테아트르(WebThéâtre)는 당시 두 무용수의 연기와 호흡을 평가한 바 있다.
'로미오와 줄리엣'은 셰익스피어의 동명 희곡을 원작으로 원수 관계인 두 가문의 젊은 남녀가 사랑에 빠지면서 벌어지는 비극을 그린다.
이번 프로덕션은 루돌프 누레예프가 1984년 파리 오페라 발레를 위해 안무한 버전이다. 세르게이 프로코피예프의 음악과 군무, 파드되를 중심으로 몬터규와 캐퓰릿 두 가문의 대립과 로미오와 줄리엣의 관계를 표현한다.
'로미오와 줄리엣'은 오는 22일 CGV에서 단독 개봉한다.
taeyi427@newspim.com