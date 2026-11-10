부산시, 국제수로기구 인프라센터 개소…국제 해양정보 디지털 전환

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 10일 부산에서 IHO 첫 해외 상설 조직 개소식을 개최한다
- IHO 인프라센터는 11월부터 S-100 표준과 해양정보 검증을 지원한다
- 부산시·해수부·IHO는 센터 운영과 전문인력 확보를 위한 협약을 체결한다
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부산 해양정보 경쟁력 강화 기대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국제수로기구(IHO)의 첫 해외 상설 조직이 부산에 문을 열고 세계 해양정보의 디지털 전환을 이끈다.
부산시는 10일 부산 남구 부산국제금융센터Ⅱ(BIFCⅡ)에서 IHO 인프라센터 개소식이 개최된다고 밝혔다.
개소식에는 전재수 부산시장과 황종우 해양수산부 장관, 루이지 시나피 IHO 사무총장, 회원국 대표단과 국내외 해양 전문기관 관계자 등 30여 개국 100여 명이 참석한다.
인프라센터는 IHO 본부가 있는 모나코 외 지역에 설치되는 첫 공식 조직이다. 부산국제금융센터Ⅱ 35층에 1013.35㎡ 규모로 조성됐으며 올해 11월부터 운영에 들어간다.
센터는 S-100 표준의 개발·관리와 관련 인프라 운영을 맡는다. 전자해도표시정보시스템(ECDIS)의 형식승인을 지원하고 각국이 생산한 해양정보의 검증과 S-100 기반 서비스 운영도 뒷받침한다.
S-100은 전자해도뿐 아니라 조석과 해류, 기상, 해상교통 등 다양한 해양정보를 하나의 항해 화면에서 활용할 수 있도록 만든 국제표준이다. 국제해사기구(IMO)는 S-100 기반 항해 서비스의 단계적 도입을 추진하고 있다.
부산시와 해양수산부, IHO는 이날 인프라센터 유치와 운영을 위한 협약을 체결한다. 세 기관은 행정·재정 지원과 전문인력 확보에 협력하고, 국내외 해양 관련 기관과의 교류 확대를 추진한다.
시는 지역 기업과 연구기관, 대학을 연계해 해양정보 기술협력과 전문인력 양성 사업도 발굴할 계획이다. 국제회의와 기술교육, 정보 검증 업무를 통해 해양정보 관련 기업과 기관의 부산 유입도 기대하고 있다.
IHO는 2024년 10월 인프라센터의 한국 설치를 승인한 데 이어 2025년 10월 부산 설치를 결정했다. 올해 4월에는 총회에서 관련 규정을 최종 승인했다.
전재수 시장은 "인프라센터가 국제 해양정보 표준화와 기술협력의 거점으로 자리 잡도록 지원하겠다"며 "국제협력과 지역 해양산업 연계를 통해 부산의 해양정보 경쟁력을 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com