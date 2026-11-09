[MLB] 시카고 컵스 전문 매체, 한화 노시환 영입 후보 거론...몸값 2000만 달러

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카코 컵스를 전문으로 다루는 미국 매체에서 한화 이글스 노시환(25)을 주목했다.

시카고 컵스 전문 매체 CubsHQ는 9일(한국시간) '한국의 거포 노시환은 이번 오프시즌 컵스의 깜짝 영입 대상이 될 수 있다'는 제목의 기사를 통해 노시환의 영입 가능성을 분석했다.

[서울=뉴스핌] 한화 이글스 노시환. [사진=한화 이글스]

CubsHQ는 노시환의 예상 계약 규모를 연평균 2000만~2300만 달러(약 271억~311억 원) 수준으로 평가했다. 지금까지 포스팅 시스템을 통해 MLB에 진출한 KBO리그 출신 선수 가운데 연평균 2000만 달러 이상을 보장받은 사례는 없다.

계약 총액 기준으로는 이정후가 2023년 12월 샌프란시스코 자이언츠와 체결한 6년 1억1300만 달러(약 1522억원)가 가장 큰 규모다. 이정후의 연평균 계약 금액은 약 1883만 달러(약 253억 원)다.

CubsHQ는 노시환의 장타력과 지명타자로서의 활용 가능성을 높게 평가하면서도 거액 투자에 따른 위험을 함께 지적했다. "노시환의 기록과 지명타자로서 팀에 기여할 수 있는 부분은 매력적"이라면서도 "최근 3년간 볼넷 비율이 낮아지고 삼진 비율이 높아졌다는 점에서 그 정도의 금액을 투자할 가치가 있는지는 의문"이라고 분석했다.

노시환은 올해 초 한화와 2027년부터 2037년까지 11년간 총액 307억원 규모의 장기 계약을 체결했다. 계약에는 이번 겨울 포스팅 시스템을 통해 MLB 진출을 시도할 수 있는 조항이 포함됐다. 이에 노시환은 2027시즌을 앞두고 MLB 진출을 모색 중이다.

노시환은 올 시즌 127경기 타율 0.283, 143안타(29홈런) 96타점 97득점, OPS(출루율+장타율) 0.865를 기록했다.

KBO 전체로 넓힐 경우 2019년 데뷔 이후 통산 957경기에 출전해 타율 0.267, 913안타(153홈런) 586타점 543득점을 기록했다.

특히 지난 2023시즌 31개의 대포를 쏘아 올리며 리그 홈런왕에 등극했고, 2024시즌 24홈런, 2025시즌 32홈런, 올 시즌 29홈런을 기록하며 리그를 대표하는 거포로 자리 잡았다.

[서울=뉴스핌] 한화 이글스 노시환. [사진=한화 이글스]

앞서 MLS 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)도 노시환의 장타력에 주목했다. 엠엘비닷컴은 "스카우트들은 노시환이 메이저리그에서도 통할 만한 강력한 장타력을 갖춘 3루수라고 평가한다"고 전했다.

다만 수비력에는 의문을 제기했다. 3루수를 맡을 수 있는 어깨는 갖췄지만 수비 완성도가 다소 떨어진다는 평가다.

결국 노시환의 MLB 진출 여부는 각 구단이 그의 공격력을 얼마나 높게 평가하느냐에 달려 있다는 분석이다. 엠엘비닷컴은 세인트루이스 카디널스와 뉴욕 양키스, 시애틀 매리너스, LA 에인절스 등을 잠재적인 영입 후보로 거론했다.

CubsHQ는 여기에 컵스도 가세할 수 있다고 내다봤다. 매체는 "컵스에는 이미 알렉스 브레그먼이 3루수로 자리하고 있어 노시환에게 관심을 가질 가능성이 크다고 보기는 어렵다"면서도 "스즈키 세이야가 자유계약선수(FA) 신분이고 지명타자 자리에 공백이 있다는 점을 고려해야 한다"고 설명했다.

이어 "노시환은 지명타자로 활용하면서 브레그먼에게 휴식을 제공할 수도 있다"며 "25세 시즌을 마친 젊은 선수라는 점에서 적절한 비용이라면 장기 투자 대상으로 고려할 만하다"고 평가했다.

노시환의 타격 능력에 대해서도 "KBO리그에서 타율 0.300을 넘긴 적은 없지만 5시즌 연속 0.260 이상의 타율을 기록하며 꾸준한 공격력을 보여줬다"고 전했다.

[서울=뉴스핌] 한화 이글스 노시환. [사진=한화 이글스]

다만 CubsHQ가 제시한 몸값을 노시환의 실제 시장 가치로 단정하기는 어렵다. 엠엘비닷컴 등 주요 현지 매체들은 노시환의 포스팅 소식을 전했지만 구체적인 예상 계약 금액은 제시하지 않았다.

노시환의 장타력이 미국 현지에서도 관심을 받고 있는 가운데 실제 협상에서 어떤 평가를 받을지 주목된다.

football1229@newspim.com