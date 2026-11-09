[MLB] LA 다저스 김혜성 고양시 스포츠 홍보대사 위촉에 美 매체도 주목

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스의 내야수 김혜성(27)이 고향인 경기 고양시의 스포츠 홍보대사로 위촉됐다. 미국 현지 매체도 김혜성의 홍보대사 위촉 소식을 전하며 다음 시즌 활약 가능성을 조명했다.

미국 매체 '다저스네이션'은 9일(한국시간) "다저스 내야수 김혜성이 자신의 고향인 한국 고양시의 스포츠 홍보대사가 됐다"고 보도했다.

[서울=뉴스핌] LA 다저스 김혜성. [사진=로이터]

고양시는 지난 6일 김혜성을 스포츠 홍보대사로 위촉했다. 고양시 문촌초등학교를 졸업한 김혜성은 고양시리틀야구단에서 야구선수의 꿈을 키웠다. 이후 키움 히어로즈에서 활약한 KBO리그 정상급 내야수로 성장했고, 지난해 다저스에 입단하며 MLB 진출에 성공했다.

김혜성은 "세계 무대에서 좋은 모습을 보여 고양시의 위상을 높이고 후배들에게도 모범이 되겠다"고 소감을 전했다.

다저스네이션은 홍보대사 위촉 소식과 함께 김혜성의 올 시즌 성적도 돌아봤다.

김혜성은 올해 다저스에서 43경기에 출전해 타율 0.259, 1홈런 11타점, OPS(출루율+장타율) 0.651을 기록했다. 지난해 71경기보다 출전 기회가 줄었고, 시즌 대부분을 마이너리그 트리플A 오클라호마시티 코메츠에서 보냈다.

다저스네이션은 "김혜성은 무키 베츠의 부상으로 메이저리그에 올라왔지만 구단이 계속 남겨둘 만큼 충분한 가치를 보여주지는 못했다"고 평가했다.

다만 다음 시즌에는 기회가 늘어날 가능성도 있다고 내다봤다. "다저스는 여전히 27세 김혜성을 신뢰하고 있다. 미겔 로하스의 은퇴로 내야수 한 명이 줄어든 만큼 다음 시즌 팀에 기여할 기회가 남아 있다"고 전망했다.

football1229@newspim.com