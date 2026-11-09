다카르 유스올림픽에 스크린골프 체험공강 마련…골프존, 대회 뒤 장비 기증

AI 핵심 요약beta
- 골프존은 9일 다카르 유스올림픽에서 스크린골프 체험 공간을 운영했다.
- 방문객들은 투비전NX로 가상 코스와 타구 데이터를 체험했다.
- 골프존은 대회 후 시뮬레이터를 세네갈에 기증할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=골프존이 2026 다카르 유스올림픽에서 현지 청소년과 시민을 대상으로 스크린골프 체험 공간을 운영한다. 대회가 끝나면 현장에 설치한 시뮬레이터를 세네갈에 기증한다.
골프존은 국제골프연맹(IGF)과 시뮬레이터 기술 파트너십을 맺고 대회 골프 체험 프로그램에 '투비전NX'를 지원한다. 골프는 이번 대회에서 관람객이 직접 즐길 수 있도록 마련한 10개 참여형 스포츠 가운데 하나다. 체험 공간은 대회 폐막일인 13일까지 매일 문을 연다.
방문객은 개인 장비를 가져오지 않아도 현장에 마련된 클럽으로 공을 칠 수 있다. 센서가 공의 속도와 발사각, 회전량을 측정하면 스크린에 타구 궤적과 비거리가 표시된다. 가상으로 구현한 세계 각지의 코스에서 샷을 해볼 수 있고, 짧은 거리의 어프로치와 퍼팅을 익히는 공간도 마련됐다.
골프존은 대회 이후에도 현지에서 골프 교육과 선수 훈련에 활용할 수 있도록 체험용 시뮬레이터를 기증할 계획이다. 앤서니 스캔런 IGF 사무총장은 골프장을 찾기 어려운 사람도 직접 공을 치면서 골프를 배울 수 있다는 데 의미를 뒀다. 션 변 골프존 아메리카 CEO는 다카르의 다양한 연령층이 골프를 접할 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다.
아프리카에서 처음 열리는 국제올림픽위원회(IOC) 주최 올림픽인 다카르 유스올림픽은 지난달 31일 개막했다. 청소년 선수 약 2700명이 다카르와 디암니아디오, 살리의 8개 경기장에서 기량을 겨룬다.
iaspire@newspim.com