동래·금정구 생활민원 현장 찾은 전재수 부산시장…"체감 변화 만들겠다"

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노후 시설 개선 위한 소통 및 점검





[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 부산시장이 노후 승강기와 지하차도 조명 등 주민 생활과 맞닿은 시설을 찾아 개선 방안을 점검했다.

부산시는 9일 민선 9기 '206개 읍·면·동 현장 소통 프로젝트' 여섯 번째 일정으로 전재수 시장이 동래구와 금정구를 방문했다고 밝혔다.

전재수 부산시장이 9일 동래구 내성지하차도를 찾아 발광다이오드(LED) 조명설비를 점검하고 있다.[사진=부산시] 2026.11.09

전 시장은 이날 정태기 동래구 부구청장, 윤일현 금정구청장과 함께 주요 민원 현장을 차례로 둘러봤다.

동래구에서는 낙민공원 숲속 물놀이장 조성, 동래문화회관 옥외 화장실 환경 개선, 내성지하차도 발광다이오드(LED) 조명 설비 교체, 명륜역 노후 육교 승강기 교체 문제를 살폈다.

내성지하차도는 통행량이 많은 중앙대로에 위치한 데다 조명 설비 노후화로 안전 우려가 제기돼 온 곳이다. 시는 현장 점검을 토대로 조명 설비를 교체할 계획이다.

금정구에서는 회동호 치유숲길 경관 특화, 온천천 바둑쉼터 조성, 금강로647번길 보행자 우선도로 조성 사업을 점검했다.

전 시장은 부산대 대학로 착한가격업소인 서문국수에서 금정구청장과 지역 상인들을 만나 상권 현안도 들었다. 서문국수는 금정산성 서문 인근에서 시작해 3대째 운영 중인 국숫집이다.

시는 지난 9월 동구와 중구를 시작으로 연말까지 16개 구·군의 생활민원 현장을 순차적으로 방문하고 있다. 이번 사업은 시장이 현장을 찾아 주민 의견을 듣고 시와 구·군이 해결 방안을 함께 마련하는 방식으로 진행된다.

전 시장은 "주민의 목소리를 듣는 것에서 현장 행정이 시작된다"며 "206개 읍·면·동을 찾아 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com