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대전시의회 교육위 "사립학교 법정부담금·국제통상고 교명 변경 점검 필요"

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  • 대전시의회 교육위는 9일 사립학교 법정부담금 문제를 점검했다
  • 미납 23개 학교에 보조금 약 1억8000만원을 감액했다고 설명했다
  • 대전국제통상고 교명 변경 절차와 의견 수렴 적정성도 확인했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대전교육청 행정사무감사...납부율 제고·의견 수렴 절차 등 쟁점

[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시의회에서 지역 사립학교의 법정부담금 납부율과 대전국제통상고등학교 교명 변경 절차 적정성 등이 주요 현안으로 다뤄졌다.

대전시의회 교육위원회는 9일 대전시교육청 행정사무감사에서 사립학교 법정부담금 납부 현황과 교육청의 관리·감독 방안, 학교 교명 변경 과정의 의견 수렴 및 행정 절차 등을 점검했다.

대전시의회 교육위원회가 9일 대전시교육청 행정사무감사에서 사립학교 법정부담금 납부 현황과 대전국제통상고등학교 교명 변경 절차 등을 점검했다. [사진=대전시의회 영상 캡처] 2026.11.09 vincent977@newspim.com

민향기 의원은 사립학교 법정부담금 납부 현황을 제시하며 법인의 납부 책임과 교육청의 관리·감독 방안에 관해 질의했다.

민 의원은 "법정부담금은 법인이 100% 부담해야 하는데 납부율이 50%도 아니고 13.8%에 불과하다"며 "수업료를 자체적으로 걷는 학교까지 납부율이 현저히 낮은 것은 살펴볼 필요가 있다"고 말했다.

특히 "일부 학교의 법정부담금 납부율이 1%에도 미치지 못하는 사례를 언급하며 법인 재산과 수익 구조를 면밀히 살펴야 한다"고 밝혔다.

이에 최현주 행정국장은 "법인들이 보유한 수익용 기본재산의 상당 부분이 수익을 내기 어려운 토지이고, 건물도 구도심에 있어 수익이 발생하기 어려운 구조"라며 "법정부담금 납부율을 높이기 위해 경영평가와 수익 구조 개선 컨설팅 등을 추진하고 있다"고 설명했다.

민 의원은 법정부담금 미납 학교에 대한 교육청의 제재 현황과 실효성에 대해서도 질의했다.

그는 "교육청이 페널티를 준다고 했지만 실제 자료를 살펴보면 법정부담금을 내지 않은 학교에 별다른 불이익이 없는 것처럼 보인다"며 "학생들이 있다는 이유로 재정 지원은 계속하면서 법인의 책임을 제대로 묻지 못한다면 납부율을 높이기 어려울 것"이라고 말했다.

이와 관련, 최 국장은 "2025년과 2026년 법정부담금 의무 납부액에 미달한 23개 학교에 대해 재정결함 보조금 약 1억8000만원을 감액했다"며 "앞으로도 재정 지원과 제재를 병행해 납부율을 높이겠다"고 답했다.

법인이 부담해야 할 비용과 교육청의 재정 지원 간 관계도 언급됐다. 법정부담금 미납액이 재정결함 보조금으로 보전되는 구조인 만큼 교육청 재정에 미치는 영향과 개선 방안에 대한 검토가 필요하다는 것이다.

민 의원은 "이 돈은 결국 아이들에게 써야 할 교육 예산"이라며 "사립학교의 법정부담금 납부와 교육청의 재정 지원, 인사와 교육과정, 시설 관리 등에 대한 관리·감독이 균형 있게 이뤄져야 한다"고 말했다.

이어 "사립학교법의 구조적인 한계만 이야기할 것이 아니라 교육감 협의회 차원에서도 근본적인 해결 방안을 찾아야 한다"고 덧붙였다.

이에 최 국장은 "법정부담금 납부율을 높이는 것은 매우 중요한 문제"라며 "제기된 내용을 관계 부서와 협의해 구체적인 개선 방안을 마련하고 보고하겠다"고 답했다.

이날 행정사무감사에서는 대전국제통상고등학교의 한국K-컬처고등학교 교명 변경 절차 등도 함께 살펴봤다.

최지연 의원은 교명 변경 관련 조례 개정안이 의회에서 의결되기 전에 학교가 변경 예정 교명을 사용해 신입생 모집과 홍보를 진행한 경위를 물었다.

최 의원은 "의회에서 조례 개정안이 통과되지 않은 상황에서 변경된 교명으로 신입생 모집과 홍보를 진행한 만큼 절차를 확인할 필요가 있다"고 말했다.

이에 최 국장은 "교명 변경은 현재 조례 개정안이 의회에 제출된 상태로, 심의·의결이 이뤄지기 전까지 확정된 사항이 아니다"며 "학교 측에는 확정되지 않은 교명을 홍보에 사용하지 않도록 안내했다"고 설명했다.

공청회를 생략한 배경에 대해서는 "학부모 동의와 학교장 요청이 있는 경우 공청회를 생략할 수 있다는 조례 규정에 따라 진행했다"고 밝혔다.

최 의원은 설문조사를 공청회 생략에 필요한 학부모 동의로 볼 수 있는지에 대해서도 질의했다. 재학생 대상 조사에서 교명 변경 반대 의견이 더 높게 나타났고, 교직원 기명투표 등 의견 수렴 과정도 추가 확인이 필요하다는 설명이다.

그는 "학교 구성원들의 의견 수렴이 충분했는지와 조례 개정 전 교명 홍보가 이뤄진 경위를 함께 살펴봐야 한다"며 "관련 절차를 다시 확인하고 감사 여부도 검토할 필요가 있다"고 말했다.

이에 대해 최 국장은 "교명 변경 과정에서 제기된 동의 여부와 절차상 사항을 관련 부서와 추가로 확인하겠다"고 답했다.

학과 개편에 따른 전문 교원 확보와 교육과정 운영 방안에 대한 질의도 이어졌다.

민 의원은 기존 국제통상·경영금융·사무행정 분야를 폐지하고 K-국방과 엔터테인먼트 비즈니스 등으로 학과를 개편하는 과정에서 교원 확보와 교육과정 준비가 어떻게 이뤄지고 있는지 물었다.

그는 "전문 교원이 부족한 상황에서 산학겸임교사에게 의존하는 방식으로는 교육의 질을 담보하기 어렵다"며 "학과 개편에 맞는 전문 교원 확보와 교육과정 준비가 우선돼야 한다"고 말했다.

이에 명달호 교육국장은 "전문교과는 동일 교과군 내에서 일정 자격 요건을 갖추면 다른 영역도 가르칠 수 있다"며 "산학겸임교사는 산업체 전문가로 정교사와 함께 수업하는 협력수업 방식으로 운영하고 있다"고 설명했다.

한편 이날 행정사무감사에서는 학교 급식 종사자의 폐 건강검진 및 환기시설 개선, 학하초 신설 지연에 따른 교육청 대응, 교육청 홈페이지 정보 공개 개선, 학생 선수 지원 예산 문제 등 교육 현안 전반에 대한 질의도 이어졌다.

vincent977@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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