윤난실 전남광주 시민주권부시장, 의료취약지 개선책 모색

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영암 지역보건기관 방문...보건의료 인프라 점검

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시가 공중보건의사 감소와 고령화로 심화하는 농촌 의료공백 해소를 위해 지역 보건의료체계 개선에 나섰다.

전남광주특별시는 윤난실 시민주권부시장이 지난 9일 영암군보건소와 군서보건지소, 모정보건진료소를 방문해 의료서비스 운영실태를 점검하고 현장 의견을 청취했다고 10일 밝혔다.

윤난실 전남광주통합특별시 시민주권부시장, 지역보건기관 진료체계 점검 및 현장 종사자 격려. [사진=전남광주통합특별시] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

이번 방문은 의료취약지역의 진료체계를 살피고 의료인력 부족에 따른 대응책과 지역 간 의료격차 해소 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

윤 부시장은 영암군보건소에서 감염병 예방·관리와 만성질환 관리, 방문건강관리 등 주요 사업을 점검하고 보건소 기능 강화 방안을 논의했다.

군서보건지소에서는 원자력병원에서 약 30년간 근무한 백희종 시니어의사의 진료 현황을 살폈다.

군서보건지소는 시니어의사를 활용해 외래진료와 만성질환 관리 등 주민 밀착형 의료서비스를 제공하고 있다. 올해 10월 말까지 진료 실적은 2515건에 달한다.

이어 모정보건진료소에서는 보건진료 전담공무원의 경증질환 진료와 만성질환 관리 등 일차의료 운영실태를 확인했다. 이곳 역시 같은 기간 1975건의 진료가 이뤄졌다.

특별시는 현장 점검 결과를 토대로 의료인력 확보와 보건기관 기능 강화, 시설·장비 확충 및 진료 연계체계 개선 방안을 검토할 계획이다.

윤 부시장은 "지역보건기관은 주민 건강을 지키는 공공보건의료의 핵심 기반"이라며 "현장의 목소리를 정책에 반영하고 시민 누구나 필요한 의료서비스를 받을 수 있도록 의료인력 확보와 보건의료 인프라 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com