아르코 '하림의 사계절 문학책장', 김연수 작가와 겨울 책장

AI 핵심 요약beta
- 한국문화예술위원회가 7일 나주 아르코 본관에서 겨울 책장을 개최한다.
- 소설가 김연수가 신작 소설집을 소개하고 아티스트 하림이 음악을 선보인다.
- 관객 참여 오너먼트 만들기와 차 제공 후 올해 문학책장 프로그램을 마무리한다
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신작 '눈 내리는 삼일포' 이야기…하림 음악 공연도
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 한국문화예술위원회(아르코)가 오는 12월 7일 나주 아르코 본관 1층 아르코홀에서 '하림의 사계절 문학책장'의 올해 마지막 프로그램인 '겨울 책장'을 개최한다.
9일 이번 행사에는 소설가 김연수가 초대 손님으로 참여해 지난 10월 출간한 신작 소설집 '눈 내리는 삼일포'를 중심으로 독자들과 이야기를 나눈다. 아티스트 하림은 작품과 연계한 음악을 선보인다.
김연수는 1993년 계간 '작가세계'에 시를 발표하며 작품 활동을 시작했다. 이후 동인문학상과 대산문학상, 황순원문학상, 이상문학상 등을 수상했다.
대표작으로 장편소설 '네가 누구든 얼마나 외롭든', '원더보이', '파도가 바다의 일이라면'과 소설집 '세계의 끝 여자친구', '이토록 평범한 미래' 등이 있다. 산문집 '청춘의 문장들', '지지 않는다는 말'도 펴냈다.
행사 시작 전에는 관객이 참여하는 크리스마스 메시지 오너먼트 만들기 프로그램을 진행하고 차를 제공한다.
'하림의 사계절 문학책장'은 올해 처음 시작됐다. 첫 무대에는 나태주 시인이 참여했으며 봄에는 루리 작가, 여름에는 정지아 소설가, 가을에는 황인찬 시인이 각각 독자들과 만났다.
이번 '겨울 책장'을 끝으로 올해 프로그램을 마무리한다. 참가 신청은 행사 포스터에 게재된 QR 코드를 통해 할 수 있다.
taeyi427@newspim.com