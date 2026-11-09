세종시, 읍면 주택·산업 기반 확충 모색..."도농 균형발전"

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도농상생발전위원회서 농촌공간 재구조화 등 발전 방향 논의

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 읍면지역의 주거·산업 기반을 확충하고 농촌 공간을 체계적으로 재편하는 등 도농 간 균형발전을 위한 중장기 전략 마련을 모색했다.

시는 9일 시청 집현실에서 올해 두 번째 도농상생발전위원회를 열고 읍면지역 활성화와 도농 상생발전 방안을 논의했다고 밝혔다.

세종시가 9일 올해 두 번째 도농상생발전위원회를 열고 읍면지역 활성화 방안에 대해 논의했다. [사진=세종시] 2026.11.09 vincent977@newspim.com

회의에는 조상호 시장을 비롯해 읍면동 민간 발전위원장과 읍면동장 등 30여 명이 참석했다.

이날 지남석 세종연구원 박사는 '세종시 읍면지역 활성화를 위한 발전 전략'을 주제로 발표하고 지역 발전을 위한 주요 과제를 제시했다.

핵심 전략으로는 주택 공급과 산업 기반 확충을 통한 신성장동력 확보, 생활 여건 개선, 지역자원을 활용한 농촌 활성화 등이 제시됐다. 이를 통해 읍면지역의 정주 여건을 개선하고 지역별 특성을 살린 지속 가능한 발전 기반을 마련한다는 구상이다.

이어 강현모 한국농어촌공사 차장이 '농촌공간 재구조화 및 재생 기본계획' 수립 추진 상황을 설명했다. 이 계획은 '농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법률'에 따른 법정계획으로, 향후 10년간 세종시 읍면지역의 공간 정비와 재생을 위한 중장기 발전 방향을 담는다.

참석자들은 자유토론에서 지역별 현안을 공유하고 도농 교류 확대와 상생협력 방안을 논의했다. 특히 읍면지역의 균형발전을 위해서는 주민들의 현장 의견을 반영한 실질적인 사업 추진이 중요하다는 데 공감했다.

조 시장은 "도농이 조화로운 상생 발전을 이루는 것은 세종시가 달성해야 할 가장 중요한 과제 중 하나"라며 "현장에서 답을 찾는 자세로 주민들과 함께 읍면지역의 변화를 이끌어내겠다"고 말했다.

vincent977@newspim.com