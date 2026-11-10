[기자수첩] 공감 없는 '공감톡톡'…민형배의 나팔수 자처?

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 행정의 신뢰는 사실에서 출발한다. 현장에서 벌어진 일과 행정기관이 시민에게 알리는 내용이 다르다면 공신력은 흔들릴 수밖에 없다. 민형배 전남광주통합특별시장이 직원들과 소통하겠다며 마련한 '공감톡톡'이 오히려 행정과 언론의 신뢰를 훼손하는 논란을 낳았다.

직원들의 목소리를 직접 듣겠다며 마련한 행사였지만 정작 직원들에게는 발언 기회조차 주어지지 않았다. 그런데 대변인실은 시장과 직원들이 격의 없이 대화하며 시정 방향과 공직자의 역할을 논의했다는 보도자료를 배포했다. 실제 행사와 공식 홍보자료의 내용이 정면으로 엇갈린 것이다.

조은정 전남광주취재본부 기자

문제는 여기서 끝나지 않았다. 상당수 언론사가 특별시가 제공한 자료를 바탕으로 기사를 작성하면서 실제 현장과 다른 내용이 보도됐다. 행정기관의 공식 자료를 신뢰한 언론사들까지 결과적으로 독자에게 부정확한 정보를 전달한 셈이다. 행정의 부실한 홍보가 언론의 공신력까지 훼손한 것이다.

더욱 납득하기 어려운 것은 특별시의 사후 대응이다. 사실과 다른 자료가 배포되고 언론 보도까지 이어졌지만 나흘이 지나도록 대변인실은 정정자료 배포나 정정보도 요청 등 사실관계를 바로잡기 위한 조치를 내놓지 않았다.

시 관계자는 "잘못된 보도자료가 기사화된 사실을 내부적으로 알고 있지만 정정보도를 할 계획은 없는 것으로 알고 있다"고 밝혔다. 오류를 인지하고도 바로잡지 않겠다는 태도가 과연 책임 있는 행정인지 묻지 않을 수 없다.

직원들이 처한 현실도 녹록지 않다. 구 전남청사(무안·순천)에는 공무원 143명이 결원인 것으로 알려졌다. 조직개편 이후 인력 부족에 따른 업무 부담이 커진 데다 옛 광주시와 전남도의 서로 다른 행정처리 방식까지 겹치면서 현장의 고충은 깊어지고 있다.

직원들이 '공감톡톡'에서 기대한 것은 시장의 일방적인 메시지가 아니었을 것이다. 인력 부족과 업무 과중은 물론 통합 이후 행정 혼선을 어떻게 해결할 것인지 직접 묻고 싶었을 것이다. 당장 문제가 해결되지 않더라도 시장에게 답답한 현실을 호소할 기회만큼은 기대했을 것이다.

행사 시간이 부족했다는 시의 해명은 이해할 여지가 있다. 그러나 소통이 이뤄지지 못했다면 그 사실을 그대로 알리고 별도의 대화 자리를 마련하는 것이 책임 있는 행정이다. 실제로 이뤄지지 않은 소통을 성과처럼 포장하는 것은 전혀 다른 문제다.

대변인실의 역할도 되짚어야 한다. 대변인실은 시장의 활동을 무조건 미화하는 홍보조직이 아니다. 정책과 성과를 정확하게 전달하고 시민과 언론이 시정의 실상을 판단하도록 돕는 조직이다. 시장의 입장을 대변하는 것과 시장에게 유리하도록 사실을 포장하는 것은 엄연히 다르다.

잘못된 자료를 배포됐다면 누가 어떤 근거로 소통이 이뤄졌다고 표현했는지 밝혀야 한다. 작성과 검증 과정에 문제가 없었는지도 살펴야 한다. 잘못을 인정하고 바로잡는 것은 행정의 권위를 떨어뜨리는 일이 아니다. 오히려 흔들린 신뢰를 회복하는 출발점이다.

민 시장 역시 이번 논란을 단순한 행사 운영상의 실수로 넘겨서는 안 된다. 직원들의 고충을 듣겠다고 약속했다면 실제로 듣고 해결책을 내놓아야 한다. 행정통합은 출범만으로 완성되지 않는다. 인력 불균형과 조직 내부의 업무 혼선을 해소하고 구성원들의 목소리를 정책에 반영하는 것이 시장의 책임이다.

대변인실도 시장의 말만 전달하는 데 그쳐서는 안 된다. 현장의 목소리를 시장에게 전달하고 불편한 사실도 있는 그대로 알려야 한다. 잘못된 행정은 바로잡도록 요구하는 것이 공적 홍보조직의 책무다. 시장을 위한 홍보가 시민을 위한 행정보다 앞서서는 안 된다.

직원들에게는 마이크조차 건네지 않으면서 보도자료에는 '격의 없는 소통'을 담았다. 사실과 다른 내용이 보도된 것을 알고도 정정할 계획이 없다는 것이 특별시의 대응이다.

없는 소통을 홍보자료로 포장할 수는 있어도 무너진 행정과 언론의 신뢰까지 포장할 수는 없다. 민 시장과 대변인실이 명심해야 할 것은 분명하다. 행정의 신뢰는 화려한 홍보 문구가 아니라 불편한 진실을 인정하고 바로잡는 책임에서 시작된다.

ej7648@newspim.com