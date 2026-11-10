[현장톡] '가능한 사랑' 설경구 "다른 배우가 했으면 못 견뎠을 것…이창동이라 선택"

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구가 이창동 감독과 다시 만난 소감부터 영화 '가능한 사랑' 속 호석을 표현하기까지의 과정을 털어놨다.

9일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행한 설경구는 "작년에 갑자기 연락이 오셨다. '너 뭐 하냐'라고 물어보셨다. 나는 '들쥐'를 하기로 해서 스케줄이 맞지 않는 상황이었는데 '들쥐' 김홍선 감독님이 배려해 주신 덕분에 '가능한 사랑'에 합류할 수 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

출연을 결정한 데에는 이창동 감독에 대한 신뢰가 가장 크게 작용했다. 설경구는 "그냥 이창동이라서 하고 싶었다. 그것만 생각했다"며 "캐스팅 제의를 받았을 때 스케줄 때문에 못 하게 되고, 다른 배우 이름으로 캐스팅 기사가 나가면 끔찍할 것 같았다. 다른 배우가 그 역할을 맡게 되면 못 견딜 것 같았다. 이창동 감독님과 함께하는 것에 올인했다"고 밝혔다.

작품의 내용보다 감독과 함께한다는 사실에 먼저 마음이 움직였다는 그는 약 한 달 반이 지나서야 대본을 받았다고 전했다. 다른 배우들이 이미 감상평을 내놓은 상황에서 자신만 아무 말이 없자 감독이 대본을 건넸다는 것. 설경구는 "감독님이 연기에 대해 무언가를 요구하거나 집요하게 말씀하시는 스타일은 아니다"라며 "대본을 읽고 인물의 감정을 느끼고 상상하면서 내 것으로 만들려고 했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

설경구는 "호석이라는 인물이 받은 상처는 말로 감당할 수 없었던 것 같다. 감정이 뒤죽박죽돼 있어 무슨 말부터 꺼내야 할지도 모르는 사람"이라며 "그래서 몸으로 말하는 인물이라고 생각했다"고 말했다.

이어 "관객의 눈에 잘 들어오지 않을 수도 있지만, 화면 안 어딘가에 있는 사람으로서 그냥 내 느낌대로 서 있자는 마음이었다"며 "자신 없어 보이는 행동이나 불편한 모습, 허공을 향하는 시선 등에 내가 느낀 감정을 담으려고 했다"고 덧붙였다.

특히 심리치료 장면은 호석의 내면을 드러내는 동시에 설경구에게도 쉽지 않은 순간이었다. 그는 "그 자리가 답답하고 불편했다. 호석이 스스로 병든 것 같아서 그 자리에 가기는 했지만, 마음을 끄집어낸다는 게 감당이 안 될 것 같은 느낌이었다"며 "머리로는 뱉어야 한다고 생각하면서도 마음은 그렇지 않았다. 자기 마음의 문제를 드러내야 한다는 두려움이 있었던 것 같다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

촬영 과정에서 가장 부담이 컸던 장면으로는 별장 장면을 꼽았다. 중요한 감정이 담긴 장면을 촬영 초반에 먼저 찍어야 했기 때문이다. 설경구는 "과정 없이 엔딩에 해당하는 장면을 먼저 찍으려니 모두 부담스러워했다"며 "처음 계곡에 들어가 옷이 다 젖은 상태로 연기했다. 내가 제대로 감정을 느끼지 못하면서 연기하고 있다는 걸 스스로 알겠더라. 결국 안 되겠다는 신호를 보냈다"고 당시를 떠올렸다.

이후 촬영 후반부에 해당 장면을 다시 찍을 수 있었다. 설경구는 인터뷰 장면 역시 실제 인터뷰를 하는 것처럼 연기했다고 덧붙였다.

전도연과의 호흡에 대해서는 각별한 신뢰를 드러냈다. 두 사람의 인연은 2001년 영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'에서 시작됐다. 이후 영화 '생일'에서 부부로 재회한 두 사람은 넷플릭스 '길복순'을 거쳐 '가능한 사랑'까지 네 번째 호흡을 맞췄다.

설경구는 "나와 가장 많은 작품을 함께했다. 굳이 여러 말이 필요한가 싶다. 가장 편하고 최고의 배우이자 최고의 파트너"라며 "이 영화는 전도연이 처음부터 끝까지 끌고 간다. 전도연이 아니면 생각하지 못했을 정도다. 전도연이라서 가능한 연기였다"고 극찬했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

설경구는 "한 번은 조인성과 조여정이 낮 촬영을 마치고 퇴근한 뒤 내가 밤 촬영을 하러 갔다. 그런데 전도연이 '무뚝뚝한 설경구랑 어떻게 밤새 찍냐. 밝고 환한 애들은 다 가고'라고 하더라"고 말했다.

이어 "갑자기 분장팀에 가위를 달라고 하더라. 나보고 앉아보라고 하더니 내 머리를 잘라줬다"며 "나는 그냥 가만히 있었다. 자른다는데 어떻게 하겠나. 그 모습이 인상적이었다"고 털어놨다.

이창동 감독의 작품 세계에 대해서는 사회 구조와 개인의 삶을 연결하는 시선에 주목했다. 설경구는 "'박하사탕'이나 '오아시스'도 그렇고, 감독님 작품에는 사회와 맞물린 이야기가 있다"며 "우리 사회의 경제성장과 양극화 같은 구조적인 문제가 개인에게 어떤 영향을 미치는지 집중하는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "그런 이야기를 자극적이지 않게 스며들게 하는 감독님은 흔치 않다. 자극을 줘야 하는 상황에서도 자극을 주는 걸 싫어하시고, 깊은 여운을 남긴다. 그게 감독님의 매력인 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

극장 개봉이 원활하게 이뤄지지 못할 수도 있다는 아쉬움은 있었지만, 작품이 관객과 만날 수 있게 된 것 자체를 반겼다. 그는 "극장에서 개봉하지 못하나 하는 실망도 조금 있었다. 넷플릭스가 애써준 덕분에 극장에서 짧게라도 상영할 수 있게 됐다"며 "이 영화가 탄생하게 된 것 자체가 반가운 일이다. 제작이 안 됐을 수도 있다고 생각하면 다행"이라고 말했다.

아카데미 시상식을 향한 홍보 일정도 이어지고 있다. 설경구는 "오스카 레이스라고 하더라. 12월에 쇼트리스트가 발표되는데, 그때를 위해 움직이는 것"이라며 "지금까지 작품을 하면서 해외를 이렇게 많이 다녀본 건 처음"이라고 말했다.

이어 "9월부터 해외 일정을 소화하고 있다. 추석 때 부산에 잠깐 들어왔다가 다시 나갔고, 이번 주에도 또 출국한다"며 바쁜 근황을 전했다. 강행군이 이어지고 있다는 말에는 "감독님도 버티시는데 우리가 어떻게 그러겠나. 코피가 나도 난다고 말 못 한다"고 웃었다.

moonddo00@newspim.com