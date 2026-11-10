전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.10 (화) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
문화·연예 영화

속보

더보기

[현장톡] '가능한 사랑' 설경구 "다른 배우가 했으면 못 견뎠을 것…이창동이라 선택"

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 설경구는 9일 이창동 감독의 영화 ‘가능한 사랑’에 합류한 과정을 털어놨다.
  • 설경구는 호석을 상처로 말보다 몸으로 표현하는 인물로 해석했다고 설명했다.
  • 설경구는 전도연과의 네 번째 호흡을 최고의 파트너라고 평가했다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[종로=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구가 이창동 감독과 다시 만난 소감부터 영화 '가능한 사랑' 속 호석을 표현하기까지의 과정을 털어놨다.

9일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 취재진과 인터뷰를 진행한 설경구는 "작년에 갑자기 연락이 오셨다. '너 뭐 하냐'라고 물어보셨다. 나는 '들쥐'를 하기로 해서 스케줄이 맞지 않는 상황이었는데 '들쥐' 김홍선 감독님이 배려해 주신 덕분에 '가능한 사랑'에 합류할 수 있었다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

출연을 결정한 데에는 이창동 감독에 대한 신뢰가 가장 크게 작용했다. 설경구는 "그냥 이창동이라서 하고 싶었다. 그것만 생각했다"며 "캐스팅 제의를 받았을 때 스케줄 때문에 못 하게 되고, 다른 배우 이름으로 캐스팅 기사가 나가면 끔찍할 것 같았다. 다른 배우가 그 역할을 맡게 되면 못 견딜 것 같았다. 이창동 감독님과 함께하는 것에 올인했다"고 밝혔다.

작품의 내용보다 감독과 함께한다는 사실에 먼저 마음이 움직였다는 그는 약 한 달 반이 지나서야 대본을 받았다고 전했다. 다른 배우들이 이미 감상평을 내놓은 상황에서 자신만 아무 말이 없자 감독이 대본을 건넸다는 것. 설경구는 "감독님이 연기에 대해 무언가를 요구하거나 집요하게 말씀하시는 스타일은 아니다"라며 "대본을 읽고 인물의 감정을 느끼고 상상하면서 내 것으로 만들려고 했다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

설경구는 "호석이라는 인물이 받은 상처는 말로 감당할 수 없었던 것 같다. 감정이 뒤죽박죽돼 있어 무슨 말부터 꺼내야 할지도 모르는 사람"이라며 "그래서 몸으로 말하는 인물이라고 생각했다"고 말했다.

이어 "관객의 눈에 잘 들어오지 않을 수도 있지만, 화면 안 어딘가에 있는 사람으로서 그냥 내 느낌대로 서 있자는 마음이었다"며 "자신 없어 보이는 행동이나 불편한 모습, 허공을 향하는 시선 등에 내가 느낀 감정을 담으려고 했다"고 덧붙였다.

특히 심리치료 장면은 호석의 내면을 드러내는 동시에 설경구에게도 쉽지 않은 순간이었다. 그는 "그 자리가 답답하고 불편했다. 호석이 스스로 병든 것 같아서 그 자리에 가기는 했지만, 마음을 끄집어낸다는 게 감당이 안 될 것 같은 느낌이었다"며 "머리로는 뱉어야 한다고 생각하면서도 마음은 그렇지 않았다. 자기 마음의 문제를 드러내야 한다는 두려움이 있었던 것 같다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

촬영 과정에서 가장 부담이 컸던 장면으로는 별장 장면을 꼽았다. 중요한 감정이 담긴 장면을 촬영 초반에 먼저 찍어야 했기 때문이다. 설경구는 "과정 없이 엔딩에 해당하는 장면을 먼저 찍으려니 모두 부담스러워했다"며 "처음 계곡에 들어가 옷이 다 젖은 상태로 연기했다. 내가 제대로 감정을 느끼지 못하면서 연기하고 있다는 걸 스스로 알겠더라. 결국 안 되겠다는 신호를 보냈다"고 당시를 떠올렸다.

이후 촬영 후반부에 해당 장면을 다시 찍을 수 있었다. 설경구는 인터뷰 장면 역시 실제 인터뷰를 하는 것처럼 연기했다고 덧붙였다.

전도연과의 호흡에 대해서는 각별한 신뢰를 드러냈다. 두 사람의 인연은 2001년 영화 '나도 아내가 있었으면 좋겠다'에서 시작됐다. 이후 영화 '생일'에서 부부로 재회한 두 사람은 넷플릭스 '길복순'을 거쳐 '가능한 사랑'까지 네 번째 호흡을 맞췄다.

설경구는 "나와 가장 많은 작품을 함께했다. 굳이 여러 말이 필요한가 싶다. 가장 편하고 최고의 배우이자 최고의 파트너"라며 "이 영화는 전도연이 처음부터 끝까지 끌고 간다. 전도연이 아니면 생각하지 못했을 정도다. 전도연이라서 가능한 연기였다"고 극찬했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

설경구는 "한 번은 조인성과 조여정이 낮 촬영을 마치고 퇴근한 뒤 내가 밤 촬영을 하러 갔다. 그런데 전도연이 '무뚝뚝한 설경구랑 어떻게 밤새 찍냐. 밝고 환한 애들은 다 가고'라고 하더라"고 말했다.

이어 "갑자기 분장팀에 가위를 달라고 하더라. 나보고 앉아보라고 하더니 내 머리를 잘라줬다"며 "나는 그냥 가만히 있었다. 자른다는데 어떻게 하겠나. 그 모습이 인상적이었다"고 털어놨다.

이창동 감독의 작품 세계에 대해서는 사회 구조와 개인의 삶을 연결하는 시선에 주목했다. 설경구는 "'박하사탕'이나 '오아시스'도 그렇고, 감독님 작품에는 사회와 맞물린 이야기가 있다"며 "우리 사회의 경제성장과 양극화 같은 구조적인 문제가 개인에게 어떤 영향을 미치는지 집중하는 것 같다"고 말했다.

그러면서 "그런 이야기를 자극적이지 않게 스며들게 하는 감독님은 흔치 않다. 자극을 줘야 하는 상황에서도 자극을 주는 걸 싫어하시고, 깊은 여운을 남긴다. 그게 감독님의 매력인 것 같다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 설경구. [사진=넷플릭스] 2026.11.09 moonddo00@newspim.com

극장 개봉이 원활하게 이뤄지지 못할 수도 있다는 아쉬움은 있었지만, 작품이 관객과 만날 수 있게 된 것 자체를 반겼다. 그는 "극장에서 개봉하지 못하나 하는 실망도 조금 있었다. 넷플릭스가 애써준 덕분에 극장에서 짧게라도 상영할 수 있게 됐다"며 "이 영화가 탄생하게 된 것 자체가 반가운 일이다. 제작이 안 됐을 수도 있다고 생각하면 다행"이라고 말했다.

아카데미 시상식을 향한 홍보 일정도 이어지고 있다. 설경구는 "오스카 레이스라고 하더라. 12월에 쇼트리스트가 발표되는데, 그때를 위해 움직이는 것"이라며 "지금까지 작품을 하면서 해외를 이렇게 많이 다녀본 건 처음"이라고 말했다.

이어 "9월부터 해외 일정을 소화하고 있다. 추석 때 부산에 잠깐 들어왔다가 다시 나갔고, 이번 주에도 또 출국한다"며 바쁜 근황을 전했다. 강행군이 이어지고 있다는 말에는 "감독님도 버티시는데 우리가 어떻게 그러겠나. 코피가 나도 난다고 말 못 한다"고 웃었다.

moonddo00@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'과세 논란' 상속세법 개정 해법은? [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 주가누르기를 방지하기 위한 상속·증여세법 개정이 논의되고 있지만 정부·학계와 여당 간 시각차가 적지 않다. 정부와 자본시장연구원은 시가에 가산율을 얹는 방안을 제시한 반면, 여당인 더불어민주당은 순자산가치 하한(80%) 설정을 주장해 구체적인 과세 기준을 둘러싼 난항이 예상된다. 지난 9일 국회에서 열린 '주가누르기 방지법' 공개토론회에서는 정부 원안의 적용 대상을 확대하고 평가액의 최소 가산율을 30%에서 40%로 높이는 대안이 제시됐지만, 이미 낮게 형성된 주가에 일정 비율을 더하는 방식으로는 주가누르기를 막기 어렵다는 지적이 나왔다. 순자산가치에 평가 하한을 두는 의원안에 대해서는 과도한 납세 부담과 제도 집행의 어려움이 쟁점으로 떠올랐다. 더불어민주당 K-자본시장특별위원회가 이날 서울 여의도 국회의원회관에서 개최한 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회'에는 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원과 이대호 와이스트릿 대표, 이훈기 민주당 의원이 발제자로 나섰다. 법률·세무 전문가와 자산운용업계 관계자들도 지정토론에 참여했다. 현행 상속·증여세법은 상장주식의 가치를 평가할 때 원칙적으로 평가기준일 전후 각 2개월간의 종가 평균을 적용한다. 주가가 낮을수록 상속·증여 과정에서 세금 부담이 줄어드는 만큼 최대주주와 일반주주의 이해관계가 충돌할 수 있다는 점이 제도 개편 논의의 배경이다. 이효섭 자본시장연구원 선임연구위원은 정부가 지난 8월 발표한 상속주식 평가제도 개편안을 설명하고, 자본시장연구원이 마련한 수정 대안을 제시했다. 정부 원안은 최근 13개 반기 중 12개 반기 이상 업종별 주가순자산비율(PBR)이 하위 25%에 해당하는 코스피 기업과 하위 10%에 해당하는 코스닥 기업 등을 주가누르기 추정 대상으로 삼는다. 이후 국세청 평가심의위원회 심의를 통해 적용 여부를 결정하되, 납세자가 조세회피 목적이 없었다는 점을 입증하면 기존 평가 방식을 유지하도록 했다.  9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 자본시장연구원은 저PBR 판정 기준을 최근 6개 반기 중 3회 이상으로 완화하고, 코스피와 코스닥 모두 업종별 하위 25%를 적용하자고 제안했다. 다만 PBR이 0.8배 이상인 반기는 산정에서 제외하고, 최근 3개 반기 모두 해당 요건에서 벗어난 기업이나 지속적인 적자·자본잠식 기업 등은 적용 대상에서 제외하도록 했다. 저PBR 유형의 재평가는 최장 6년6개월의 기간별 평균주가와 현행 시가에 40%를 가산한 값 중 큰 금액을 사용하는 방식을 제안했다. 자본시장연구원은 보충적 평가로 계산한 세액이 더 적으면 이를 선택하도록 하고, 해당 주식 시가의 90%를 넘지 않는 세액 상한을 법률에 명시하는 방안도 제시헸다.이 연구위원은 "시장가격을 평가 기준으로 활용하면 기업가치 평가에 드는 비용과 분쟁을 줄일 수 있다"라며 "순자산가치를 평가 하한으로 설정할 경우 상속세가 상속주식의 시장가치를 넘어설 수 있다"라고 강조했다. 반면 이훈기 더불어민주당 의원은 정부안에 대해 "비정상적으로 눌린 주가를 기준으로 한다"라며 평가기준 자체를 문제 삼았다. 이 의원은 "낮은 시가에 가산율을 높이더라도 주가를 낮춰 세금을 줄일 유인은 남는다"라며 "순자산가치 80%의 평가 하한으로 승계 세부담이 주가에 연동되는 구조를 바꿔야 한다"고 주장했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 앞서 이훈기·이소영 더불어민주당 의원이 각각 발의한 상속·증여세법 개정안은 최대주주 등이 보유한 상장주식의 평가액이 세법상 순자산가치의 80%보다 낮으면 비상장주식 평가방법을 적용하되, 순자산가치의 80%를 하한으로 두는 내용이다. 주가가 일정 수준 아래로 떨어지더라도 상속·증여세 산정에 쓰이는 평가액은 더 낮아지지 않도록 하겠다는 취지다. 아울러 높아진 상속세 부담을 완화하기 위해 법 적용 대상인 상장주식에 한해 현금 대신 주식으로 세금을 납부할 수 있도록 하는 물납 허용 방안도 담겼다.전문가들 사이에서는 저PBR 기업을 주가누르기 대상으로 판단할 기준을 놓고 의견이 엇갈렸다. 이대호 와이스트릿 대표는 업종별 특성과 기업의 경영상 어려움을 고려할 필요가 있다면서도 "업종별 특성과 경영난을 고려하되 업종 전체가 저평가됐다는 이유만으로 적용 대상에서 제외해서는 안 된다"라고 주장했다. 반면 이중교 연세대 법학전문대학원 교수는 "기업의 실적 부진이나 업종 특성에 따른 저평가를 인위적인 주가누르기와 구분해야 한다"라며 "PBR이 낮다고 해서 다 주가를 누른 건 아니다"라고 강조했다. 9일 서울 여의도 국회의원회관에서 더불어민주당 K-자본시장특별위원회 주최로 열린 '주가누르기 방지를 위한 상속·증여세법 개정안 공개토론회' 현장. [사진=양태훈 기자] 주식시장에서 형성된 가격이 지배주주의 지분 가치를 충분히 반영하는지도 쟁점으로 다뤄졌다.김지열 쿼드자산운용 이사는 "낮은 주가로 지배주주가 얻는 절세 이익이 일반주주의 손실로 이어질 수 있다"라며 "지배주주의 절세 이익이 일반주주의 주식 저평가 부담으로 이어질 수 있다"고 지적했다. 심혜섭 변호사도 "시장가격만으로는 지배주주가 누리는 별도의 이익을 충분히 평가하기 어렵다"라는 의견을 내놨다. 오충진 변호사는 "경영권 가치를 인정한 기존 헌법재판소 결정을 근거로 최대주주 지분과 일반주주 지분을 동일한 기준으로 평가하는 것은 적절하지 않다"라는 의견을 밝혔다. 주식시장에서 거래되는 가격뿐 아니라 경영권에 따른 가치도 평가 과정에서 고려해야 한다는 주장이다. 반면 시장가격보다 높은 금액을 기준으로 세금을 부과할 경우 납세자의 부담이 지나치게 커질 수 있다는 우려도 제기됐다. 김태희 법무법인 LKB평산 변호사는 "시장가치보다 높은 금액을 기준으로 과세하면 상속받은 주식을 모두 팔아도 세금을 내지 못할 수 있다"라며 "정부안도 장기 평균 주가와 최대주주 할증이 겹치면 같은 문제가 생길 수 있다. 객관적인 반증 사유와 세 부담 상한을 법률에 명시해야 한다"라고 강조했다. [AI 인포그래픽=양태훈 기자] 상속세를 현금 대신 주식으로 납부하는 물납제도 역시 쟁점으로 다뤄졌다. 나민채 더밸류앤코 대표는 의원안에 따라 주식 물납을 허용하면 상속세를 내기 위해 보유 지분을 대량 매각하는 부담을 줄일 수 있다고 주장했다. 나 대표는 "세율이 아니라, 상속인이 실제로 내놓는 지분으로 비교해야 한다"라며 "물납 시 주가와 관계없이 상속 지분의 절반 이하로 세금을 납부할 수 있다"라고 지적했다. 김태희 변호사는 물납 허용이 과도한 세금 부담에 따른 위헌 논란을 완화하는 방안이 될 수 있다고 평가했다. 김 변호사는 "상장주식 물납을 허용하면 어느 정도 위헌성을 막을 수 있어 보인다"라면서도 "국가가 물납받은 저PBR 주식을 처분하는 과정에서 발생할 부담과 경영권 문제 등을 함께 고려해야 한다"라고 지적했다. 제도 시행에 앞서 과세 기준과 절차를 명확히 해야 한다는 의견도 나왔다. 김성범 한국세무사회 세무사는 비상장주식 평가방법의 적정성과 심의 지연에 따른 신고기한·가산세 문제 등을 지적하며 "세금이라는 게 결국 납세자가 미리 계산할 수 있어야 된다. 납세자의 혼란을 줄이기 위해 시행 시기와 경과규정을 구체적으로 마련해야 한다"라고 강조했다.dconnect@newspim.com 2026-11-10 08:11
사진
값싼 원전 5기 놀리면서 전기요금 인상한다고? [세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 최근 한국전력공사 사장이 연이어 "전기요금 현실화" 필요성을 주장하고 있어 주목된다. 전력인프라 확대를 위해 막대한 비용이 필요한데, 누적된 적자가 심각한 상황이어서 전기요금 인상이 필요하다는 주장이다. 하지만 정부가 값싼 원전을 제대로 활용하지도 못하고, 심지어 원전 5기가 '낮잠'을 자고 있는 상황에서 전기요금 인상을 주장하는 것은 앞뒤가 맞지 않다는 지적이 나온다. ◆ 수익성 악화된 한전, 전기요금 인상론 '군불' 김동철 한국전력공사 사장은 지난 4일 열린 기자간담회에서 "누적 적자가 한때 40조원까지 갔다가 지금은 34조원"이라며 "전력 판매 수입을 통해서 적어도 누적 적자는 해소돼야 한다"고 강조했다. [서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김동철 한국전력공사 사장이 12일 오후 서울 여의도 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회에서 열린 대한무역투자진흥공사 등에 대한 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2026.10.12 mironj19@newspim.com 문재인 정부 시절 도입한 '연료비 연동제'가 제대로 작동되지 못하면서 누적 적자를 해소하기 힘들다는 주장이다. "전기요금 현실화가 필요하다"는 말은 결국 전력 소비자 입장에서는 '전기요금 인상'으로 받아들여진다. 한전의 재무구조 상황만 보면 무리한 주장도 아니다. 원가가 급등했던 2021년~2023년 누적된 적자가 아직도 34조원이나 남아있다. 이자비용만 연간 4조원 이상이다. 영업이익의 절반 이상을 이자 갚는데 급급한 상황이다(아래 그래프 참고). 상황이 이런데도 정부는 호남반도체 산단을 임기 내 조성해야 한다면서 전력망 구축에 속도전을 주문하고 있다. 수십조 규모의 천문학적인 비용이 들어가지만 부채한도에도 여유가 없는 실정이다. 그마저도 내년에는 5배에서 2배로 줄어들게 된다. ◆ 발전비용 '반값'인데 원전 5기 '낮잠'…원안위 늑장심사 그렇다고 전기요금을 인상하는 게 답일까. 정부의 에너지믹스 정책을 보면 한심하기 짝이 없다. 재생에너지 보급에 무리하게 속도를 내면서 값싼 원전을 5기나 놀리고 있기 때문이다. 한국수력원자력에 따르면, 국내 원전 26기 중 무려 5기나 가동이 정지되어 있다. 고장난 게 아니라 계속운전 심사를 담당하고 있는 원자력안전위원회의 늑장심사 때문이다(아래 그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com 운전허가 만료로 정지 중인 원전은 고리 3·4호기와 한빛 원전 1·2호기, 월성 2호기 등 5기다. 고리 3·4호기(950MW급)는 지난달 27일 승인됐지만 1년~2년 정도 놀렸고 재가동 준비기간을 감안하면 내년 상반기에나 투입될 전망이다. 한빛원전 1·2호기(950MW급)도 사정은 비슷하다. 1호기는 지난해 12월 22일 멈췄고 2호기는 지난 9월 11일 멈췄다. 월성 2호기도 이달 1일 정지됐다. 한수원은 원안위의 심사기간을 감안해 2~3년 전에 이미 계속운전을 신청했지만 정부와 원안위의 늑장 대응으로 값싼 원전을 놀리고 있는 셈이다. 원전의 발전비용은 다른 전원(電源)에 비해 압도적으로 저렴하다. 전력시장 상황에 따라 다르지만, 올해 들어 8월까지 평균가격은 1kWh당 89원 수준이다. 석탄(유연탄+무연탄)은 140.5원, LNG 166.8원, 태양광 148원, 풍력은 169~175원 수준이다. 원전업계 한 관계자는 "원전의 발전비용은 다른 전원에 비해 압도적으로 낮은 수준"이라며 "기저발전으로 활용되는 원전을 놀리는 것은 국가적으로 안타까운 현실"이라고 지적했다. [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.11.09 dream@newspim.com ◆ 올해 7월까지 원전 감발로 311억 손실…연간 500억~600억 전망 재생에너지가 급증하면서 원전을 감발(축소)하는 것도 문제다. 한낮에 태양광 발전량이 늘어날 경우 남아도는 전력을 해소하기 위해 오히려 값싼 원전의 발전량을 줄이고 있는 게 현주소다. 이 같은 실태는 지난달 국정감사에서도 도마 위에 올랐다. 최근 5년간 원전 감발로 인한 손실액이 1032억원 규모로 파악됐다. 연도별로 보면, 2022년 234억원, 2023년 95억원, 2024년 136억원, 2025년 255억원이며, 올해는 7월까지 311억원으로 집계됐다. 연간 500~600원 규모로 전망된다(그림 참고). [AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.09.28 dream@newspim.com 재생에너지 확대로 인한 전력의 불안전성을 조절하기 위해 값싼 원전을 희생하고 있는 셈이다. 이로 인해 한전의 전력구입 비용이 상승하고, 고스란히 국민의 전기요금 부담으로 작용하게 된다. 이종배 국민의힘 의원은 지난 국감에서 "신재생에너지 발전량이 계통망 수용 한도를 넘어서면서 상대적으로 출력 조절이 쉬운 원전의 가동을 줄인 결과"라고 지적했다. 결국 발전비용을 낮추고 한전의 재무구조 개선과 전기요금 부담을 낮추기 위해서는 값싼 원전을 최대한 활용해야 한다는 게 전력업계 전문가들의 중론이다. dream@newspim.com 2026-11-10 06:00

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동