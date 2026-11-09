윤명희 전남광주시의원 "간부는 줄교체·홍보예산은 낮잠"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

출범 4개월 만에 간부 3차례 교체·팀장급 81.8% 물갈이

5년간 홍보비 자료 2쪽뿐…신설된 콘텐츠담당관실 '유명무실'

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 출범 초기 홍보 조직의 잦은 인사 교체와 시민 참여 사업의 부진이 시의회 행정사무감사에서 집중 질타를 받았다. 의회에 제출한 감사자료의 부실 문제까지 불거졌다.

전남광주통합특별시의회 윤명희 의원(더불어민주당·장흥2)은 9일 대변인실 행정사무감사에서 홍보 행정의 연속성 훼손과 예산 집행 부진을 지적했다.

윤 의원에 따르면 지난 7월 통합특별시 출범 이후 3~4개월 사이 대변인과 언론홍보담당관이 각각 세 차례 교체됐다. 특히 9~10월 사무관급 이상 팀장 11명 중 9명(81.8%)이 바뀐 것으로 나타났다.

[전남광주통합특별시의회 윤명희 의원(더불어민주당·장흥2). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

윤 의원은 "시정 초기에 통합의 비전을 시민에게 알리고 광주청사와 전남청사 및 동부청사의 홍보 매체를 하나로 묶어야 할 중차대한 시점에 이 같은 대규모 인사가 단행되면 업무의 연속성과 전문성을 담보할 수 없다"고 질타했다.

이어 "전남청사 대변인이 3개월 또는 1개월 만에 교체되는 등 사무관급 이상 간부 인사가 반복된 이유가 무엇이냐"고 따져 물었다.

이에 배미경 대변인은 "광주와 전남에 각각 있던 대변인 조직이 통합되면서 현재 제가 맡고 있으며 콘텐츠 부서가 신설되는 등 조직 개편에 따른 인사였다"고 설명했다.

신설된 콘텐츠담당관실의 시민 참여형 홍보 사업도 실적 부진이 드러났다. 홍보대사 6명과 명예기자 138명을 위촉했지만 운영은 사실상 유명무실하다는 지적이다.

명예기자 운영 예산 6800만원 가운데 집행액은 690만원으로 약 10%에 그쳤다. 홍보대사 운영 예산 720만원은 전액 미집행 상태였다.

윤 의원은 "시민주권을 내세운 통합특별시가 시민들을 홍보 인력으로 위촉해 놓고도 제대로 활용하지 않고 있다"며 운영 부실을 질타했다.

이에 김세훈 콘텐츠담당관은 "실적이 저조한 것은 사실"이라며 "선거법 관련 제약과 기존 전남도 명예기자 임기 만료 시점이 겹친 영향이 있었다. 앞으로 활동을 활성화하겠다"고 답했다.

행정사무감사 자료 제출의 형평성 문제도 제기됐다.

대변인실은 국회의원에게 최근 5년간 언론사별 광고·홍보비 집행 내역과 매체 선정 기준을 상세히 제출한 반면 시의회에는 방송·통신·지방지·중앙지 등 4개 유형별 총액만 담긴 2쪽짜리 자료를 제출했다.

윤 의원은 "두리뭉실한 요약표만으로는 제대로 된 감사를 할 수 없다"며 "국회의원에게 제출한 수준 이상의 언론사별·사업별 세부 집행 내역서를 행정소방위원회 전체 의원에게 즉각 제출하라"고 촉구했다.

이에 배 대변인은 "의도적으로 자료를 부실하게 제출한 것은 아니다"며 "국회의원에게 제출한 자료를 확인해 제공하겠다"고 답했다.

ej7648@newspim.com