450억 들인 노사상생센터 '하자 418건'

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강성찬 특별시의원 "보수 178건뿐…입주 6차례 입찰에도 응찰자 없어"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 450억 원을 투입한 노사동반성장지원센터가 수백 건의 시설 하자와 장기 공실로 제 기능을 하지 못하고 있다는 지적이 제기됐다.

하자보수는 절반에도 못 미쳤고 입주자 모집도 잇따라 무산되면서 부실한 시설 관리가 도마에 올랐다.

전남광주통합특별시의회 강성찬 의원(더불어민주당·목포2). [사진=전남광주통합특별시의회] 2026.11.09 bless4ya@newspim.com

전남광주통합특별시의회 강성찬 의원(더불어민주당)은 9일 광주경제진흥상생일자리재단 행정사무감사에서 센터의 시설 하자와 공실 문제를 지적하며 조속한 정상화를 촉구했다고 밝혔다.

재단 자료에 따르면 센터의 하자보수 요청은 지난해 275건과 올해 143건 등 총 418건에 달했다. 이 가운데 보수가 완료된 것은 지난해 154건과 올해 24건 등 178건에 불과했다. 나머지 240건은 여전히 미처리 상태다.

강 의원은 "450억 원을 투입해 새로 지은 건물에서 누수와 침수, 균열과 마감 불량 등 하자가 반복되고 있다"며 "하자보수마저 제때 이뤄지지 않는다면 누가 이 시설을 신뢰하고 입주하겠느냐"고 질타했다.

이어 지난해 신축 건물에서 침수와 누수까지 발생한 사실을 거론하며 하자 원인과 보수 지연 사유를 규명하고 시공사에 책임 있는 조치를 요구해야 한다고 강조했다.

입주 실적도 전무한 것으로 드러났다. 센터는 입주공간 사용허가를 위해 6차례 입찰을 진행했지만 응찰자가 단 한 곳도 없었다.

강 의원은 "시설 하자가 장기간 해소되지 않는 건물에 기업이나 기관이 선뜻 들어오기를 기대하기 어렵다"며 시설 정상화와 입주 활성화를 병행해야 한다고 지적했다.

이에 양승배 노사상생추진단장은 "시공사 및 관계기관과 하자보수 협의를 진행하고 있으며 입주 용도 조정과 관리비 부담 완화 등을 통해 공실 해소에 적극 나서겠다"고 답했다.

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