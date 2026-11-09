[프로축구] 손정범, 생애 첫 '이달의 영플레이어' 선정…황도윤 이어 FC서울 소속 두 번째

AI 핵심 요약beta
- 손정범이 9일 K리그1 10월 이달의 영플레이어로 선정됐다
- 손정범은 10월 4경기에 모두 출전해 중원에서 활약했다
- 손정범은 활약을 바탕으로 생애 처음 국가대표팀에 발탁됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=국가대표팀에 처음 발탁된 FC서울의 2007년생 미드필더 손정범이 생애 처음 '이달의 영플레이어'로 뽑혔다.
한국프로축구연맹은 9일 "손정범이 2026시즌 10월 이달의 영플레이어 상을 받았다"고 밝혔다.
손정범의 이달의 영플레이어상 수상은 처음이다. 서울 소속 선수로는 2025년 7월 황도윤에 이은 두 번째 수상이다. 손정범에게는 트로피와 함께 상금이 수여된다.
이달의 영플레이어상은 매달 K리그1에서 가장 뛰어난 활약을 펼친 영플레이어에게 주는 상이다. 한국 국적, 만 23세 이하(2003년 이후 출생), K리그 공식 경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔)인 K리그1 선수 중 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다.
이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정된다.
10월은 K리그1 31∼34라운드, 4경기를 평가 대상으로 했다. 후보에는 손정범을 비롯해 서재민(인천), 김지훈(안양), 김동화(광주)를 포함해 총 9명이 이름을 올렸다.
손정범은 평가 대상 기간 4경기에 모두 출전했다. 32라운드부터는 3경기 연속 선발 출전하며 중원에서 꾸준히 활약했고, 특히 33라운드 강원FC전(1-1 무)에서 서울이 10년 만의 K리그1 우승을 조기에 확정하는 데 기여했다.
손정범은 소속팀에서 활약으로 11월 A매치 2연전에 나설 국가대표팀에도 처음으로 발탁됐다.
willowdy@newspim.com