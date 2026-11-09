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"AI보다 큰 거품은 신용융자"…잔고 1조5000억달러 사상 최대, 美증시 위협

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AI 핵심 요약

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  • 월가가 8일 AI보다 1조5000억달러 신용융자를 거품으로 지목했다
  • 미국 신용융자 잔고는 14개월 동안 77% 급증해 위험 신호로 분석됐다
  • 과거 급증 뒤 약세장이 이어졌지만 장기 투자에는 매수 기회로 평가됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신용융자 잔고 14개월간 77% 급증…닷컴·금융위기 직전에도 급증세
과거 세 차례 급증 이후 모두 약세장…역사적 고평가 속 위험 경고

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 월가에서 인공지능(AI)이나 양자컴퓨팅보다 더 주목해야 할 거품으로 1조5000억달러 규모의 신용융자가 지목됐다. 투자자들이 증권사에서 빌린 자금이 단기간에 급증한 가운데, 과거에도 신용융자 잔고가 가파르게 늘어난 뒤 대규모 약세장이 뒤따랐다는 분석이다.

8일(현지시각) 미국 금융·투자 전문매체 모틀리풀에 실린 칼럼에 따르면 지난 10월 4주년을 맞은 현 강세장에서 S&P500과 나스닥종합지수는 2022년 약세장 저점 대비 두 배 이상 올랐고, 다우지수도 한때 90% 상승했다.

칼럼은 각각 조 단위 달러 규모의 시장 기회를 지닌 AI와 양자컴퓨팅에 대한 기대가 이 같은 랠리를 이끌었지만, 월가의 상승세를 뒤흔들 수 있는 더 큰 위험은 신용융자 잔고의 급증이라고 진단했다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

미국 금융산업규제국(FINRA)에 따르면 신용융자 잔고는 지난 6월 1조5020억달러로 사상 최고치를 기록했다. 지난 2025년 4월부터 올해 6월까지 14개월 동안 77% 급증한 규모다. FINRA의 이후 집계에서는 7월 한 달 새 848억달러 줄며 사상 최대 월간 감소폭을 기록했지만, 9월 1조4800억달러로 다시 늘어 사상 최고치에 바짝 다가섰다.

신용융자는 투자자가 증권사에서 이자를 내고 돈을 빌려 주식이나 상장지수펀드(ETF)를 매수하는 투자 방식이다. 레버리지를 활용해 주가가 예상대로 움직이면 수익을 키울 수 있지만, 반대 방향으로 움직이면 손실도 빠르게 확대된다. 이 때문에 신용융자 잔고는 정교한 지표는 아니지만 투자자들의 위험 선호도를 가늠하는 참고 지표로 활용된다.

신용융자 잔고는 증시 규모가 커지면서 꾸준히 늘어나는 경향이 있지만, 단기간에 가파르게 늘어날 때가 문제라는 지적이다. 칼럼은 지난 약 30년간 신용융자 잔고가 12~19개월 사이 65% 이상 급증한 사례가 이번을 포함해 네 차례였으며, 앞선 세 차례 모두 상당한 규모의 약세장으로 이어졌다고 설명했다.

◆ 닷컴·금융위기·코로나 이후에도 반복된 급증

1999년 3월부터 2000년 3월까지 12개월 동안 신용융자 잔고는 80% 늘어 3000억달러에 육박했다. 이후 닷컴 거품이 붕괴하면서 2002년 10월까지 S&P500과 나스닥 종합지수는 각각 49%, 78% 하락했다.

글로벌 금융위기 직전인 2006년 6월부터 2007년 7월까지도 신용융자 잔고는 66% 증가해 4160억달러를 넘어섰다. 금융위기가 정점에 달했을 당시 S&P500은 고점 대비 57% 급락했다.

코로나19 충격 이후에도 비슷한 흐름이 나타났다. 2020년 3월부터 2021년 10월까지 19개월 동안 신용융자 잔고는 재정 부양책에 따른 투자심리 개선 등에 힘입어 95% 늘어 당시 사상 최고치인 9360억달러에 육박했다.

신용융자 잔고가 정점을 찍은 지 3개월 뒤인 2022년 약세장이 시작됐고, 이후 다우지수와 S&P500, 나스닥은 각각 고점 대비 약 20%, 25%, 33% 하락했다.

이번에는 AI 기술 발전과 양자컴퓨팅의 초기 확산에 대한 기대 속에 신용융자 잔고가 14개월 만에 77% 증가했다. 앞선 세 차례와 마찬가지로 단기간에 투자자들의 차입이 크게 늘었다는 점에서 경계할 필요가 있다는 게 칼럼의 분석이다.

칼럼은 신용융자 잔고만으로 증시 상승세가 언제 끝날지, 어떤 요인이 하락을 촉발할지 예측할 수는 없다고 전제했다. 다만 투자자들의 과도한 위험 감수가 지속 가능하지 않음을 보여주는 경고 신호이며, 주식시장이 역사적으로 높은 밸류에이션을 기록하고 있다는 점에서 위험이 더 커질 수 있다고 지적했다.

◆ 약세장보다 3.6배 긴 강세장…장기 투자에는 기회

다만 시장 하락이 장기 투자자들에게 반드시 부정적인 것만은 아니라는 분석도 제시됐다. 과거 통계를 보면 약세장은 강세장보다 지속 기간이 짧았으며, 급격한 조정은 장기 투자자들에게 저가 매수 기회가 될 수 있다는 것이다.

투자 리서치업체 비스포크 인베스트먼트 그룹이 2026년 5월 X(옛 트위터)에 공개한 분석에 따르면 1929년 9월 이후 S&P500 약세장은 평균 286일, 약 9.5개월 만에 저점을 형성했다. 반면 강세장은 평균 1023일 동안 지속돼 약세장보다 약 3.6배 길었다.

크레스트몬트 리서치가 분석한 S&P500의 장기 수익률 자료도 장기 투자의 성과를 뒷받침하는 사례로 제시됐다. 배당금을 포함한 S&P500의 20년 이동 총수익률을 1900년 이후 분석한 결과, 총 107개 투자 기간 모두 연평균 수익률이 플러스를 기록했다는 것이다.

이는 주식시장 고점이나 경기침체, 대공황, 전쟁, 팬데믹 시기에 투자했더라도 S&P500 추종 지수를 20년간 보유했다면 배당금을 포함해 수익을 거뒀다는 의미다.

칼럼 필자는 "인내는 미덕이자 월가에서 부를 쌓는 길"이라며 "1조5000억달러 규모의 신용융자 거품이 터진다면 이를 매수 기회로 삼으라"고 조언했다.

미국 뉴욕증권거래소에서 근무 중인 트레이더 [사진=블룸버그통신]

kwonjiun@newspim.com

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젠슨 황 불륜 인정 "신뢰 되찾겠다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 혼외 관계를 인정하고 직원들에게 사과했다. 중국 스파이로 의심받는 여성과의 연인 관계 의혹이 보도된 지 이틀 만이다. 엔비디아 이사회는 황 CEO가 외국 정보기관의 공작 대상이 됐다는 보도와 관련해 독립 조사에 착수하기로 했다. 영국 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 황 CEO는 8일(현지시간) 직원들에게 보낸 사내 메시지에서 "가족과 여러분 모두에게 사과해야 한다"며 "아내에게 충실하지 못했다. 내 행동은 아내와 우리 아이들에게 상처를 줬다. 변명의 여지가 없다. 깊이 사과한다"고 밝혔다. 악시오스가 입수한 이메일 초안에 따르면 황 CEO는 "전적인 책임을 지겠다"며 직원과 이사회, 주주에 대한 책임을 다하지 못했다고 인정했다. 이어 "엔비디아를 이끄는 것은 내 인생의 특권"이라며 "여러분의 신뢰를 되찾기 위해 노력하겠다"고 했다. 엔비디아는 별도 성명을 내고 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 최근 보도를 고려해 이사회가 독립 조사에 착수한다고 밝혔다. 조사는 외부 법률 자문단의 지원을 받는 독립 이사 위원회가 맡는다. 이사회는 "국가안보나 엔비디아의 기밀이 침해됐다고 볼 이유는 없지만, 조사에서는 확보 가능한 모든 정보를 검토할 것"이라고 밝혔다. ◆ "中 국가안전부가 포섭"…엔비디아, 앞서 의혹 부인 FT는 지난 6일 미국 정부가 황 CEO와 중국 여성이 연인 관계였다고 보고 있다고 보도했다. 사안에 정통한 소식통들에 따르면 미국 당국자들은 올해 정보당국 자료를 토대로 작성한 메모에서 황 CEO가 엔비디아의 싱가포르 고객사 메가스피드의 임원 앨리스 황과 연인 관계였다고 적시했다. 이 메모에는 앨리스 황이 중국 국가안전부에 포섭된 것으로 미 정보당국이 판단하고 있다는 내용도 담겼다. 메모는 도널드 트럼프 대통령이 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 위해 베이징을 방문하기 직전에 작성됐다. 미국 정부는 이와 별도로 메가스피드가 엔비디아 칩을 중국에 밀반입했다는 의혹을 조사해 왔다. 엔비디아는 앞서 두 사람의 부적절한 관계 의혹을 부인하며 고객사와의 교류 과정에서 "이례적이거나 예상 밖의 일은 없다"고 밝힌 바 있다. 황 CEO는 그동안 중국에 대한 AI 반도체 수출 규제를 완화해야 한다고 미국 정부를 설득해 온 핵심 인물이다. 악시오스는 이번 사안이 미·중 기술 패권 경쟁 속에서 국가안보 우려를 낳고 있다고 짚었다. 1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 실리콘밸리에서 가장 오랫동안 재임한 창업자 겸 CEO 중 한 명이다. FT는 엔비디아의 성공이 다른 기술기업보다 최고경영자에게 크게 의존하고 있다고 평가했다. 황 CEO는 수평적 조직 구조를 엔비디아의 빠른 실행력 비결로 꼽아 왔다. 엔비디아 시가총액은 2023년 약 1조달러에서 현재 4조5000억달러로 확대됐다. 존 리조 엔비디아 공공정책 커뮤니케이션 책임자는 악시오스에 낸 성명에서 "오늘 나온 소식이 엔비디아의 행보를 늦추지는 않을 것"이라며 "젠슨은 중단 없이 CEO로서 엔비디아를 계속 이끌겠다는 의지가 확고하다"고 말했다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO).[사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-11-09 06:38
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'2000달러' 아이폰 듀오에 검은 여백 뜬다고? [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오(iPhone Duo)'가 출시 초기 화면 파손에 이어 애플리케이션(앱) 최적화 문제로 논란을 겪고 있다. 대화면을 충분히 활용하지 못하는 앱이 적지 않은 데다 멀티태스킹 기능에도 일부 제약이 있다는 지적이다. 애플은 최적화 앱을 빠르게 늘리고 문제가 발생한 제품을 교체하며 대응에 나섰다. 9일 해외 IT 매체 씨넷(CNET)과 맥루머스 등에 따르면 지난달 23일 출시된 아이폰 듀오는 일부 주요 앱이 7.6인치 내부 화면에 최적화되지 않아 화면 양옆에 검은 여백이 나타나는 현상이 확인됐다. 애플의 첫 폴더블 스마트폰 '아이폰 듀오' [사진 = 뉴스핌DB] 구글 문서·드라이브·시트·슬라이드와 마이크로소프트 팀즈, 페이팔, 스타벅스 등 주요 앱이 대표적이다. 앱 실행 자체에는 문제가 없지만 넓어진 화면을 충분히 활용하기 어렵다는 평가다. 특히 지메일은 화면 전체를 채우지만 안드로이드 폴더블폰에서 지원하는 2열 분할 화면을 제공하지 않아 대화면 활용도가 떨어진다는 지적을 받았다. 애플의 공식 쇼핑 앱인 애플스토어 역시 최적화가 이뤄지지 않은 앱으로 분류됐다. 멀티태스킹 기능에서도 차이가 나타난다. 폰아레나에 따르면 아이폰 듀오는 가로 모드에서만 두 개의 앱을 나란히 실행할 수 있다. 세로로 회전하면 화면 분할이 해제된다. 삼성전자 갤럭시 Z 폴드 시리즈가 지원하는 3개 앱 동시 실행과 자유로운 팝업 창 기능도 제공하지 않는다. 초기 폴더블폰에서 앱 최적화가 단계적으로 진행되는 것은 일반적인 현상이다. 실제 넷플릭스와 유튜브, 마이크로소프트 워드, 줌 등 상당수 앱은 이미 최적화를 마쳤다. 애플은 지난 6일 아이폰 듀오에 최적화된 앱이 10만개를 넘어섰으며 매일 수천개씩 추가되고 있다고 밝혔다. 하드웨어 내구성 문제도 남아 있다. 일부 사용자들이 힌지 부근에서 소음이나 저항이 발생한 뒤 내부 화면이 파손됐다고 신고했다. 애플은 소수 제품에서 문제가 발생한 사실을 인정하고 교체를 안내했다. 다만 정확한 원인과 영향 범위는 공개하지 않았다. 아이폰 듀오의 초기 판매 수요가 공급을 웃도는 가운데 향후 앱 최적화 확대와 품질 문제 해결 속도가 제품 평가를 좌우할 전망이다. syu@newspim.com 2026-11-09 10:32

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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