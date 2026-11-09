완도 가는 철도요금 반값…관광지도 할인

AI 핵심 요약beta
- 완도군은 9일 코레일과 철도·관광 활성화 업무협약을 체결했다
- 완도 방문객은 철도운임 50%와 관광시설 이용료 할인을 받는다
- 관광시설 6곳 할인으로 체류형 관광과 지역경제 활성화를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[완도=뉴스핌] 김현 기자 = 전남광주통합특별시 완도군이 철도운임과 지역 관광시설 이용료를 연계한 할인 혜택으로 관광객 유치와 체류형 관광 활성화에 나섰다.
완도군은 한국철도공사 본사에서 코레일과 '인구 감소 지역 철도 및 관광 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 9일 밝혔다.
이번 협약은 완도 방문 관광객에게 철도운임 50% 할인과 주요 관광시설 이용료 할인 혜택을 제공해 관광 접근성을 높이고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 추진됐다.
협약식에는 최병남 완도군 부군수가 참석했으며 완도군을 비롯해 평창군·고창군·순창군·영암군·하동군 등 전국 6개 지자체가 참여했다.
완도군은 철도 이용객을 대상으로 지역 대표 관광시설 6곳의 할인 혜택을 제공한다. 시설별 할인율은 해양치유센터 30%를 비롯해 해양생태전시관·장보고기념관·완도타워 각 50%다. 청해포구 촬영장은 20%이며 짚라인은 10% 할인된다.
관광객은 해당 시설에서 철도 승차권을 제시하면 할인 혜택을 받을 수 있다. 군은 이번 협약을 계기로 관광객의 방문 부담을 줄이고 지역 관광시설 이용을 확대해 체류형 관광과 지역 상권 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
완도군 관계자는 "이번 협약은 완도 관광의 접근성을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "완도 관광에 활력을 불어넣을 수 있도록 한국철도공사와 협력해 나가겠다"고 말했다.
Khyeon0424@newspim.com