김흥국, 축구단 '들이대FC' 창단…박지성 부친 고문 맡아

AI 핵심 요약beta
- 김흥국은 8일 수원 박지성 축구센터에서 축구단을 창단했다
- 들이대FC는 김흥국이 단장을 맡고 23명으로 공식 출범했다
- 60~70대 축구 동호인들로 구성해 매달 친선경기를 치른다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 연예계 대표 축구 마니아 가수 김흥국이 축구단 '들이대FC'를 직접 만들고 단장으로 나섰다. 들이대FC는 지난 8일 경기 수원 박지성 축구센터에서 첫 친선경기를 치른 뒤 창단식을 열고 공식 출범했다.
창단 멤버는 총 23명이다. 김흥국이 단장을 맡았으며 박지성의 부친 박성종 씨가 고문으로 합류했다. 선수단은 배우 송경철과 양재원을 포함한 60~70대 축구 동호인들로 구성됐다. 영국에 체류 중인 박지성은 거스 히딩크 감독의 팔순 잔치 참석으로 현장에 오지 못했으나 축하 인사를 전달했다.
그간 '아리랑 응원단', '축사모' 등을 끌어오며 1990년 이탈리아 월드컵부터 원정 응원을 다녔던 김흥국이 직접 팀을 만들고 단장을 맡은 것은 이번이 처음이다. 체스판 무늬의 팀 유니폼에 대해서는 빌드업 축구를 연상시키는 디자인이라고 의미를 더했다.
김흥국 단장은 "좋아하는 사람들이 모여 건강하게 축구를 즐기자는 뜻으로 팀을 만들었다"며 "앞으로 월 1회 친선경기를 치르고 후원회도 결성해 좋은 일을 많이 만들겠다"고 밝혔다.
psoq1337@newspim.com