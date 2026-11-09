한국역도 간판 박혜정, 세계선수권 최중량급 은메달 3개

AI 핵심 요약beta
- 박혜정은 8일 세계역도선수권 여자 최중량급에서 은메달 3개를 획득했다.
- 박혜정은 인상 125㎏, 용상 161㎏, 합계 286㎏을 기록했다.
- 김효언은 용상과 합계에서 동메달 2개를 수확했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 역도의 간판 박혜정(고양시청)이 2026 세계선수권대회에서 은메달 3개를 수확했다. 박혜정은 8일 중국 닝보에서 열린 2026 국제역도연맹(IWF) 세계선수권대회 마지막 날 여자 86㎏ 이상급 경기에서 인상 125㎏, 용상 161㎏, 합계 286㎏을 들어 올렸다.
박혜정은 인상과 용상, 합계 부문 모두 2위에 오르며 은메달 3개로 대회를 마무리했다. 합계로만 단일 메달을 수여하는 올림픽·아시안게임과 달리 세계선수권은 세 부문 모두 메달을 수여한다. 박혜정은 2026 아이치·나고야 아시안게임 합계 은메달에 이어 세계선수권에서도 성과를 이어갔다.
같은 체급에 출전한 동갑내기 김효언(경남도청)도 시상대에 함께 섰다. 김효언은 인상에서 118㎏으로 6위에 그쳤으나 용상 159㎏, 합계 277㎏을 기록하며 용상과 합계 두 부문에서 동메달 2개를 수확했다.
금메달 3개는 홈 팬들의 응원을 등에 업은 리옌(중국)에게 돌아갔다. 리옌은 인상에서 두 차례 세계신기록을 작성하며 147㎏을 들었고, 용상 170㎏, 합계 317㎏으로 금메달을 싹쓸이했다.
같은 날 치러진 남자 최중량급에서는 알리 암마르 유수르(이라크)가 인상 211㎏, 용상 255㎏, 합계 466㎏으로 정상에 올랐다. 이라크 선수가 올림픽 정식 종목 세계선수권대회에서 금메달을 획득한 것은 전 종목을 통틀어 사상 최초다.
psoq1337@newspim.com