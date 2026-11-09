현대삼호 20대 사망사고 유족·노조 "사과도 작업중지 명령도 없어"

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사고 일주일째 장례조차 못 치러…중대재해 책임 촉구 거리투쟁

9일 조선소 정문 선전전…10일부터 노동부 목포지청서 투쟁

[영암=뉴스핌] 조은정 기자 = HD현대삼호에서 발생한 20대 협력 업체 노동자 사망사고와 관련해 노동조합과 유족이 사고 책임자 처벌과 재발 방지 대책을 촉구하며 본격적인 투쟁에 돌입했다.

사고 이후 일주일이 지나도록 사측의 사과와 실질적인 안전 대책이 마련되지 않았다는 이유에서다.

전국금속노동조합 광주전남지부와 현대삼호중공업지회 및 전남조선하청지회는 유족들과 함께 9일 전남광주통합특별시 영암군 삼호읍 HD현대삼호 조선소 정문 앞에서 출근길 선전전을 시작했다고 밝혔다.

사고 현장 선박 내 진입 외부 통로. [사진=광주전남노동안전지킴이 ] 2026.11.09 ej7648@newspim.com

노조는 10일부터 고용노동부 목포지청 앞에서도 투쟁을 벌이며 사고 책임 규명과 작업중지 명령 등 관계 당국의 강력한 조치를 촉구할 방침이다.

전남조선하청지회 관계자는 이날 뉴스핌과의 통화에서 "사고로 사람이 숨졌는데도 회사 측의 사과가 없고 노동부도 중대재해로 인정하지 않고 있다"며 "유족과 합의가 이뤄지지 않아 장례조차 치르지 못하고 있다"고 말했다.

특히 사고 이후에도 작업중지 조치가 사고 발생 장소에만 국한됐다며 강하게 반발했다.

그는 "사측이 사고가 발생한 공간에 대해서만 작업을 중지했을 뿐 나머지 작업은 계속 진행되고 있다"며 "사고가 발생한 선박도 지난 주말 도크에서 안벽으로 이동했다"고 설명했다.

이어 "노동부가 작업중지 명령을 내리지 않아 사고 현장을 제외한 다른 작업은 그대로 진행되고 있다"고 지적했다.

앞서 지난 3일 오후 6시 10분께 HD현대삼호 조선소에서 선박 내부 밀폐공간 작업을 하던 20대 협력업체 용접공 A씨가 숨지는 사고가 발생했다.

A씨는 사고 당일 작업에 앞서 반장에게 어지럼증 등 몸 상태 이상을 호소했던 것으로 알려졌다. 이후 선박 내부에서 쓰러진 채 동료에게 발견돼 회사 자체 구급대에 의해 이송됐으나 끝내 숨졌다.

사고 당시 밀폐 공간에서 2인 1조 작업 원칙이 제대로 지켜졌는지와 산소 농도 측정 및 환기 등 기본적인 안전조치가 이뤄졌는지가 핵심 쟁점으로 떠올랐다.

금속노조는 지난 6일 발표한 요구안을 통해 HD현대삼호 최고경영책임자에 대한 엄중 처벌과 철저한 사고 조사 및 재발 방지 대책 수립을 촉구했다.

특히 화재감시자와 밀폐감시자 등을 제외한 실질적인 2인 1조 작업체계 재점검과 가스농도 측정기 지급 및 착용 위치 개선을 요구했다. 신속한 구조 체계 구축과 사고 발생 시 노동조합 및 관계 당국에 즉시 보고하는 체계 마련도 주문했다.

고용노동부에는 즉각적인 작업중지 명령과 현장 내 밀폐공간에 대한 작업중지 범위 확대 및 신속한 중대재해 수사를 촉구했다.

유족 역시 사고 원인에 대한 철저한 규명과 회사 측의 책임 있는 조치를 요구하고 있다.

숨진 노동자의 여동생은 앞서 열린 추모 집회에서 "오빠는 일하러 갔지 죽으러 간 게 아니다"라며 가족을 잃은 비통한 심경을 토로했다.

노조는 "노동자가 안전하고 건강하게 집으로 돌아가는 것은 가장 기본적인 권리"라며 사고 책임 인정과 실효성 있는 재발 방지 대책이 마련될 때까지 투쟁을 이어가겠다는 입장이다.

한편 전남경찰청 중대재해수사팀은 이번 사고와 관련해 조선소 관계자 등을 상대로 밀폐 공간 작업 안전수칙 준수 여부와 현장 안전 관리 실태 등을 조사하고 있다.

ej7648@newspim.com